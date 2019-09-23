الجزيرة يتسلح بشعار الفوز في مواجهة العهد

بلال الغلاييني

عمان – يدخل فريق الجزيرة أجواء المباراة التي تجمعه مع فريق العهد اللبناني، عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، على ستاد عمان الدولي، في ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويسعى الجزيرة لتحقيق الفوز، ليعزز من فرصة الوصول الى المشهد النهائي لهذه المسابقة، وتبدو الفرصة طيبة أمام “الشياطين الحمر” في اسعاد الجماهير الأردنية، فهو يعيش حاليا في حالة استقرار خصوصا من الناحية الفنية، نظرا لتواجد لاعبيه كافة في التشكيلة التي يعتمد عليها المدير الفني التونسي شهاب الليلي في تحقيق الهدف المنشود.

واختتم الجزيرة من تحضيراته الفنية بعد أن خضع أمس لتدريبه الأخير قبل الدخول في المواجهة المهمة بتواجد لاعبيه كافة، في الوقت الذي يتمتع به افراد الفريق بروح معنوية عالية وتصميم على تحقيق النتيجة الإيجابية، التي تخفف من وطأة الضغط عليهم في مباراة الإياب، التي تقام في الأول من شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، والفريق الفائز في مجموع هاتين المباراتين يتأهل مباشرة الى المباراة النهائية للبطولة.

وينتظر أن يدفع المدرب الليلي بالتشكيلة ذاتها التي خاضت لقاءات البطولة، حيث يعتمد في حراسة المرمى على أحمد عبدالستار، ومن أمامه يقف رباعي الدفاع يزن العرب وزيد جابر وفراس شلباية وفادي الناطور، وفي خط الوسط يتواجد نور الدين الروابدة وأحمد سمير ومحمد طنوس ومحمود مرضي ومهند خيرالله، بينما يعتمد في المقدمة على المهاجم القناص عبدالله العطار.

مشوار مبهر

أبهر فريق الجزيرة جميع المتابعين والمراقبين في مستوياته الفنية التي قدمها في مشواره الناجح جدا في هذه المسابقة، بعد أن سجل فيها نتائج قوية استحق من خلالها اعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط للكويت و7 للنجمة البحريني ونقطة للاتحاد السوري، ثم فاز في قبل نهائي غرب آسيا على الجيش السوري بواقع 4-3 في مجموع المباراتين.

من جهته تصدر العهد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، مقابل 8 نقاط للمالكية البحريني و7 للقادسية الكويتي و4 للسويق العماني، وفاز في قبل نهائي غرب آسيا على الوحدات 1-0 وتعادلا 0-0.

والفريق تأرجحت نتائجه في الأونة الأخيرة، فبعد تتويجه بلقب كأس السوبر اللبناني بعد تغلبه على فريق الأنصار، خرج من الدور الأول لمسابقة بطولة الأندية العربية ابطال الدوري، بعد أن خسر أمام فريق الاتحاد السوري 0-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، يسعى هو الآخر الى تحقيق النتيجة الطيبة التي تعزز من فرصه خصوصا في لقاء الإياب الذي يقام على أرضه.

والفريق منذ وصوله الى العاصمة عمان، خضع لسلسلة من التدريبات بقيادة مدربه باسم مرمر، بحضور كافة لاعبيه وهم: مهدي خليل ومحمد حمود وهادي خليل واحمد الصالح ونور منصور و خليل خميس وحسين زين وحسين دقيق وعلي حديد وهيثم فاعور وعيسى يعقوب وحسين منذر وأحمد زريق وطارق العلي وربيع عطايا وأحمد عكايشي ومحمد حيدر ووليد شور وحسن وسرورمحمد المصري.

الليلي: لن نفرط بالمباراة

قال المدير الفني لفريق الجزيرة التونسي شهاب الليلي أن فريقه استعد جيدا لخوض هذه المباراة التي تعتبر في غاية الأهمية، خصوصا وأن الفريقين يسعيان لتحقيق النتيجة الإيجابية، موضحا أن فريقه استعد جيدا وعمل برنامج خاصة لهذه المواجهة من خلال المعسكر التدريبي الخارجي الذي اقيم في تركيا والذي جاء تعويضا لتوقف دوري المحترفين، الى جانب الاستفادة من تحضيرات فريق شباب الأردن للبطولة العربية، حيث لعبنا معه ثلاثة لقاءات كانت في غاية الأهمية.

المؤتمر الصحفي للمدربين

أشار المدرب شهاب الليلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في قاعة الاجتماعات بفندق الريجنسي، أن هذه المباراة التي تجمع فريقه مع العهد اللبناني لها خصوصية، وكل فريق له طموحات في نيل هدفه، والفريق اللبناني من الفرق الجيدة، في الوقت الذي شدد فيه على عدم التفريط بالنتائج القوية والمميزة التي حققها فريقه في هذه المسابقة والتي أوصلته الى هذه المرحلة.

لاعب الجزيرة محمد طنوس اكد جاهزية زملائه في تحقيق نتيجة الفوز والمضي قدما نحو تحقيق لقب البطولة، موضحا أن اللاعبين متشوقون لخوض هذه المباراة وحصد الفوز ومن ثم التحضير لمباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.

مرمر: هدفنا الفوز

المدير الفني لفريق العهد اللبناني باسم مرمر، اكد جاهزية فريقه لمواجهة اصحاب الأرض، وأن السعي ينصب لتحقيق الفوز الذي يعزز من تقدم فريقه في الوصول الى المباراة النهائية.

وقال مرمر: حافظنا على تشكيلة الفريق منذ اربع سنوات، وهذه التشكيلة متجانسة وهدفها في الوقت الحالي تخطي عقبة الجزيرة والذهاب الى المباراة الحاسمة في بيروت، في الوقت الذي اكد فيه أن مثل هذه المباريات تدخل فيها العوامل الفنية المؤثرة التي يسعى الى استغلالها.

لاعب الفريق هيثم فاعور اشار الى أن فريقه جاهز من النواحي كافة لمقابلة الجزيرة وتحقيق الفوز الذي ثقة كبيرة في مباراة الإياب، مثلما اكد على ان لاعبي الفريق جاهزين بعد ان خضع الفريق الى تحضيرات مكثفة في الفترة الماضية، مثلما لفت الى أن فريق الجزيرة يعتبر من الفرق القوية ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين.