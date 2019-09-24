الجزيرة يتعادل سلبا مع ضيفه العهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي

عمان – الغد – تعادل فريق الجزيرة مع ضيفه العهد اللبناني 0-0 في المباراة التي جمعتهما يالثلاثاء على استاد عمان الدولي، في ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2019.

وضغط الجزيرة في معظم مراحل المباراة وسنحت للاعبيه أكثر من فرصة لكنهم لم ينجحوا في استغلالها.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المدينة الرياضية في بيروت.

ويتقابل بطل منطقة غرب آسيا في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي مع الفريق الفائز من نهائي المناطق الذي يجمع بين هانوي الفيتنامي و25 نيسان (أبريل) الكوري الشمالي.

حاول الجزيرة في بداية المباراة السيطرة على الكرة والضغط على مرمى الحارس مهدي خليل، وكانت أولى الفرص في الدقيقة 13 عبر تسديدة محمود المرضي التي مرت بجوار القائم.

ثم شهدت الدقيقة 21 فرصة ثانية للجزيرة، بعدما نفذ أحمد سمير ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى، ارتقى لها يزن العرب ولعب كرة رأسية مرت قريبة بجوار القائم.

وكانت أبرز فرص أصحاب الأرض في الدقيقة 24 عبر تسديدة محمود المرضي من الجهة اليسرى والتي تألق الحارس اللبناني مهدي في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وعاد مهدي ليتألق من جديد بعدما تصدى لانفراد فراس شلباية، وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع انطلاق الشوط الثاني ظهر العهد بصورة أفضل، وحاول لاعبوه مقاسمة الجزيرة في الاستحواذ على الكرة، لكن الجزيرة واصل الضغط الهجومي وضاعت عليه فرصة جديدة عندما ارتقى يزن العرب لتمريرة أحمد سمير العرضية ولعب كرة رأسية ارتدت من القائم الأيسر للمرمى (58).

وكان الاختبار الأول لحارس مرمى الجزيرة أحمد عبدالستار في الدقيقة 73 بعدما سيطر على تسديدة ربيع عطايا من خارج منطقة الجزاء. ثم عاد عبدالستار وأبعد رأسية خليل خميس الخطيرة إلى ركلة ركنية (81).

واستمرت صحوة لاعبي العهد في الدقائق الأخيرة، وضاعت عليهم فرصة خطيرة في الدقيقة 82 عندما تابع حسين منذر الكرة المرتدة من المدافعين وسدد محاولة مرت فوق العارضة.

ومرت الدقائق المتبقية باندفاع من الجزيرة للتسجيل دون خطورة فعلية على المرمى.

وتصدر الجزيرة في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للكويت الكويتي و7 للنجمة البحريني ونقطة للاتحاد السوري، ثم فاز في قبل نهائي غرب آسيا على الجيش السوري بواقع 4-3 في مجموع المباراتين.

من جهته تصدر العهد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 8 نقاط للمالكية البحريني و7 للقادسية الكويتي و4 للسويق العماني، وفاز في قبل نهائي غرب آسيا على الوحدات الأردني 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.