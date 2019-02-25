الجزيرة يتعادل مع النجمة البحريني في الكأس الآسيوية

المنامة – الغد – تعادل فريق الجزيرة على فريق النجمة البحريني -1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد البحرين الوطني في المنامة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2019.

وتقدم الجزيرة من خلال هدف محمود المرضي في الدقيقة 18، لكن النجمة أدرك التعادل بواسطة إبراهيم حبيب (31).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الاثنين أيضاً تعادل الكويت الكويتي مع ضيفه الاتحاد السوري 0-0 على ستاد نادي الكويت في الكويت.

وتصدر الجزيرة والنجمة ترتيب المجموعة برصيد نقطة من مباراة واحدة لكل منهما، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الكويت والاتحاد.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 11 آذار(مارس)، حيث يلتقي الاتحاد مع النجمة البحريني في أبو ظبي، والجزيرة مع الكويت في عمان.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.