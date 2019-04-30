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الجزيرة يتغلب على النجمة البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي

منذ ساعتين
فريق نادي الجزيرة لكرة القدم- (الغد)

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عمان – حقق فريق الجزيرة فوزا كبيرا على فريق النجمة البحريني 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد عمان في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وعزز فريق الجزيرة بهذا الفوز صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة فيما تجمد رصيد النجمة عند 4 نقاط.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن نفس المجموعة فريقا الكويت الكويتي صاحب الـ 7 نقاط والاتحاد السوري صاحب النقطة.
ويتأهل بطل المجموعة إلى الدور الثاني من البطولة.-(بترا)-

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