الجزيرة يتواصل مع المشتكين لتأجيل مستحقاتهم

عمان – الغد – بدأ نادي الجزيرة تواصله مع عدد من نجومه السابقين المشتكين، لاقناعهم بتأجيل مطالبهم المالية حتى الموسم الكروي المقبل.

وسبق أن حصل عدد من نجوم فريق الجزيرة السابقين لكرة القدم، على أحكام من لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، تلزم النادي بدفع مستحقاتهم خلال فترة محددة، أو مواجهة عقوبات إضافية.

نادي الجزيرة الذي شكل لجنة لهذه الغاية، بدأ محاولاته اقناع اللاعبين المشتكين، بضرورة تأجيل المستحقات، لمساعدة ناديهم السابق في مجابهة الأزمة المالية العاصفة التي لحقت به، نتيجة العديد من الظروف والأحداث، من ضمنها الحجز على إيراداته.

ووفق المعلومات فإن الجزيرة يملك قائمة من اللاعبين للتواصل معهم، لاقناعهم بتأجيل مطالبهم المالية أمثال: أحمد عبدالستار وفراس شلباية وإبراهيم الخب وزيد جابر ومهند خيرالله ومحمد طنوس وأحمد العيسوي ومحمود زعترة وغيرهم من اللاعبين. –(أخبار النجوم)