الجزيرة يحتج على استمرار لاعبه كلبونه مع منتخب الشباب

عمان -الغد – احتج نادي الجزيرة، على عدم استجابة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، المتواجد حاليا في السعودية، للمشاركة في بطولة كأس العرب، باعادة اللاعب بكر كلبونه، ليتمكن من مشاركة فريق الجزيرة بمباراته الأولى في إياب دوري المحترفين أمام الوحدات يوم غد الجمعة.

واشار نادي الجزيرة في بيان رسمي أمس، إلى مخاطبة الاتحاد لضمان استعادة كلبونه المتواجد مع المنتخب في السعودية، دون أن يجد ردا ايجابيا، لافتا إلى أن الاتحاد استجاب لناد أخر ولم يستجب لنادي الجزيرة.

وابدى الجزيرة دهشته لرفض طلب النادين فيما يتم الاستجابة لأندية أخرى.

يشار إلى أن منتخب الشباب تأهل حاليا إلى الدور ربع النهائي ببطولة كاس العرب، حيث يستعد لخوض مباراته المقبلة يوم الأحد المقبل.