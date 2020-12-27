الجزيرة يحذر من مفاوضة لاعبيه

عمان – الغد – حذر نادي الجزيرة، عددا من الأندية من الدخول في مفاوضات عبر قنوات غير رسمية، مع لاعبي فريق كرة القدم، خاصة وأن الفريق يعيش حاليا اجواء المنافسات.

وكشف نائب رئيس اللجنة المؤقتة في نادي الجزيرة محمود كيلاني، أن أحد أسباب الخسارة الكبيرة أمام السلط، هو تشتيت فكر اللاعبين الذين تأثروا بالدرجة الأولى بمفاوضات من أندية محلية، للحصول على خدماتهم في الموسم المقبل، إلى جانب تأثرهم معنويا بسبب عدم قدرة الفريق على المشاركة الآسيوية، رغم نتائج الفريق الإيجابية في الدوري.

وقال الكيلاني في تصريح لـ”الغد”: للأسف الشديد هناك أندية دخلت في مفاوضات مع لاعبي الجزيرة في غرف مظلمة، وبعيدا عن القنوات الرسمية، وفي أوقات غير مناسبة، ما أثر على تركيز اللاعبين في المباريات.

وأضاف: ليس لدينا اثباتات رسمية لمثل هذه المفاوضات الملتوية، الأمر الذي يمنعنا من تقديم شكوى رسمية، ولكن من العرف والاحترام المتبادل بين الأندية، أن لا تجرى مثل هذه المفاوضات في مثل هذا التوقيت.

وفضل الكيلاني عدم الكشف عن هوية الأندية التي فاوضت لاعبي الجزيرة، لكنه تمنى أن تتوقف مثل هذه الممارسات، حفاظا على العلاقات الطيبة بين الأندية. – (أخبار النجوم)