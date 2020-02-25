الجزيرة يخسر أمام الرفاع البحريني ويؤزم موقفه بالكأس الآسيوية

مصطفى بالو

عمان – خسر فريق الجزيرة أمام ضيفه الرفاع البحريني بنتيجة 0-2، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي الثلاثاء، في اطار منافسات الجولة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليؤزم موقفه في المجموعة الثانية التي يحتل فيها المركز الأخير، بسجل خال من النقاط بعد خسارتين أمام ظفار العُماني والرفاع البحريني، ليتقدم الأخير خطوة إلى الأمام ليرفع رصيده إلى 3 نقاط بعد هذا الفوز.

على صعيد متصل، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ارجاء مباراة القادسية الكويتي مع ضيفه ظفار العُماني التي كانت مقررة الثلاثاء ضمن الجولة الثانية لذات المجموعة، وذلك في ظل وقف الكويت النشاطات الرياضية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، وتلقى الاتحاد الكويتي للعبة أمس رسالة من الاتحاد القاري موقعة باسم أمينه العام الماليزي داتو ويندسور جون، يؤكد موافقته على تأجيل المباراة إلى موعد يحدد لاحقا.

الجزيرة 0 الرفاع البحريني 1

حوار هادئ، غلفته برودة الأجواء الماطرة في ستاد عمان الدولي، وحركها رويدا رويدا انطلاق الرفاع البحريني إلى العمليات الهجومية، عبر تناسق خطوطه ونشاط كميل الأسود وعلي عبدالله وعدنان فواز في بناء الهجمات وتنويعها، والالتقاء مع تقاطعات أيمن عبد الأميرومحمد مرهون خلف المهاجم صالح طاهر، وهو ما أرهق دفاعات الجزيرة التي تواجد فيها جبر خطاب، معتصم الجعبري، أحمد عبدالحليم وعمر عزمي، والتي لم تكن كفيلة بحماية مرمى نور بني عطية، الذي رد عرضية كميل الأسود، إلا أن علي عبدالله اعادها برأسية بعيدة في الزاوية اليمنى، معلنا تقدم الرفاع عند الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

الجزيرة حاول الرد على مناورات الرفاع واللحاق بالنتيجة، عبر نشاط ملحوظ لمحمود مرضي والبرازيلي ليوناردو ونور الدين الروابدة وابراهيم سامي، باختراقات عرضية وطولية لتفعيل علي علوان وعبدالعطار، وسط رقابة مدافعي الرفاع حمد الشمسان، سيد مهدي، سيد رضا وفيصل غازي لحماية مرمى سيد علوي، الذي اختبره محمود مرضي بتسديدة بعيدة أمسكها بحضور تام.

ومرت الأحداث بين مد وجز، في ظل تحسين ملحوظ بألعاب الجزيرة، الذي افتقد الخبرة بالتعامل مع الكرات في الثلث الأخير من ملعب الرفاع، ليعود الرفاع بسرعة ألعابه وتركيزه على الاختراق من الأطراف، ليعكس أيمن عبدالأمير عرضية مواتية دكها عدنان فواز حولها بني عطية إلى ركنية، فيما يرد الجزيرة بمحاولات ازعجت دفاعات الرفاع، ومن إحداها كان مرضي يخطف كرة من أمام حارس المرمى الذي أخطأ في تقدير الموقف خارج المنطقة، ووضعها مرضي صوب المرمى إلا أن المدافع سيد مهدي ابعدها قبل وصول البرازيلي ليو أمام المرمى، لتمر الأحداث بهدوء شديد في العاب الفريقين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرفاع 1-0.

“محاولات جزراوية ”

وظهر الجزيرة بشكل ثان في الشوط الثاني، ورمى بثقله في ملعب الرفاع البحريني، وسط ثبات الروابدة بالارتكاز وتحرك مرضي وابراهيم سامي وليناردو خلف المهاجم عبدالله العطار، ليعكس محمود مرمضي عرضية ماكرة ابعدها المدافع الى ركنية، ونفذها أحمد عبد الحليم دكها خطاب وابعدها المدافع، وواصل الجزيرة هجومه بتسديدة عمر قنديل التي علت مرمى سيد علوي، واخرى من محمود مرضي بذات السنياريو، ونفذ عبدالحليم كرة ثابتة قوية أمسك بها حارس المرمى سيد علوي.

واجرى مدرب الرفاع أولى تبديلاته باشراك حبيب هارون بدلا من أيمن عبدالأمير، لإعادة النشاط الى منطقة العمليات، وتحرك فريق الرفاع بفاعلية كميل الاسود، عدنان فواز وعلي عبدالله الذي وضع كرة عرضية انيقة، بالغ بالاستعراض فيها صالح طاهر وهو على بعد خطوات من المرمى لتذهب بعيدة، ليرد الجزيرة بهجمات سريعة افتقدت التركيز في الثلث الأخير من ملعب الرفاع، لينفذ عبدالحليم ركنية خادعة امسكها حارس المرمى سيد علوي.

وطرح مدرب الجزيرة أمجد أبوطعيمة ورقة أحمد محارمة بدلا من علي علوان، وبعده كان ابراهيم سعادة يطلق كرة قوية بجوار المرمى البحريني، ليرد الرفاع بهجوم سريع اهدر معها صالح طاهر انفرادا تاما بحارس المرمى بني عطية اثر تمريرة كميل الاسود، ليشرك مدرب الرفاع محمد صالح بدلا من محمد مرهون ، ليرمي الجزيرة بثقله على مرمى الرفاع البحريني، ليرد حارس مرماه سيد علوي تسديدتي ابراهيم سعادة واحمد عبدالحليم، فيما كان رد الفريق البحريني من تسديدة حبيب هارون التي حولها بني عطية إلى ركنية، قبل أن يضيف البديل محمد صالح الهدف الثاني في الدقيقة 93 عندما سدد كرة من داخل المنطقة سكنة بشباك حارس الجزيرة.