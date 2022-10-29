الجزيرة يخسر من الرمثا ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى

عمان- الغد- هبط فريق الجزيرة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بعد خسارته من أمام ضيفه الرمثا بهدفين دون رد، لحساب الأسبوع الحادي والعشرين من دوري المحترفين لموسم 2022، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد الملك عبد الله الثاني.

وافتتح لاعب الرمثا يوسف أبو الجزر النتيجة عند الدقيقة 27، قبل أن يعزز زميله الهادي سالم النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 83.

وبقي فريق الجزيرة في المركز الثاني عشر والأخير على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة، مع تبقي مباراة وحيدة له في البطولة أمام الفيصلي في الجولة المقبلة، ليكون أول الهابطين إلى دوري “المظاليم” في الموسم الحالي، فيما تقدم الرمثا للمركز السادس بعد وصوله للنقطة 26.