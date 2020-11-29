الجزيرة يدعم لاعبه علوان أمام هجوم الجمهور

عمان – الغد – حرص نادي الجزيرة إدارة وجهاز فني، على دعم لاعبه الشاب علي علوان، بسبب هجوم تعرض له اللاعب من قبل عدد من محبي الفريق، على خلفية تعادل الجزيرة أمام شباب العقبة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جرت الخميس الماضي بدوري المحترفين.

وشن البعض هجوما على علوان، متهما اياه بالتسبب في ضياع الفوز، بسبب ما اسموه أنانيته واهداره للفرص.

الإدارة حرصت على اصدار بيان تؤكد دعمها لللاعب الشاب، كما كتب إداريون في الفريق على الفيسبوك، يؤكدون دعمهم لعلوان، ومبدين دهشتهم من الهجوم الذي يتعرضون له.

الجهاز الفني للجزيرة حرص ايضا على دعم اللاعب معنويا، مؤكدا ثقته بموهبة اللاعب الواعد. –(أخبار النجوم)

مقالات ذات صلة