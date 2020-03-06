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الجزيرة يدعو الأندية لاجتماع الاثنين لبحث ملفي التحكيم وتخفيض جوائز البطولات

منذ ساعتين
فريق الجزيرة

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خالد الخطاطبة

عمان- بدأ نادي الجزيرة بتوجيه رقاع الدعوة إلى رؤساء أندية المحترفين لعقد اجتماع في مقر النادي يوم الاثنين المقبل لبحث ملفي التحكيم وتخفيض قيمة جوائز بطولات الموسم الكروي الجديد.

وبدأ الجزيرة اتصالاته بالأندية لتأمين عقد الاجتماع لبحث تدهور مستوى التحكيم بشكل واضح ومناقشة قرارات الاتحاد بتخفيض قيمة جوائز البطولات بنسبة وصلت إلى 50% .

وتفيد المعلومات أن الجزيرة وفي حال حصل على موافقة الأندية فإنه يدعو جميع وسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث الذي يؤكد تدهور الكرة الأردنية نتيجة غياب الخبرات في الاتحاد القادرة على أدارة الأزمات.

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