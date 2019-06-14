الجزيرة يطير إلى البحرين استعدادا لمواجهة الجيش السوري

بلال الغلاييني

عمان – يشد وفد فريق نادي الجزيرة اليوم “السبت”، رحاله متوجها صوب العاصمة البحرينية المنامة، استعدادا لخوض مباراته المنتظرة التي تجمعه مع فريق نادي الجيش السوري يوم الثلاثاء المقبل على ستاد علي بن بن ناصر بنادي المحرق، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنطقة غرب آسيا، وفيها يتطلع ممثل كرة القدم الأردنية فريق الجزيرة الى تحقيق الفوز والمضي بكل قوة نحو المنافسة ليس على اعتلاء قمة المنطقة وحسب، وإنما المنافسة على لقب البطولة، ولعل فريق “الشياطين الحمر” قادر على اجتياز هذه المرحلة نظرا لما يتمتع به من مستويات وامكانيات فنية عالية، خصوصا وأنه أنهى مرحلة دوري المجموعات بتصدره للمجموعة الثانية عن جدارة واستحقاق، بعد أن جمع 16 نقطة، جاءت على حساب فوزه على فريق نادي الكويت الكويتي 1-0 و2-1، وفوزه على فريق نادي الاتحاد السوري 4-0 و2-0، وفوز على فريق نادي النجمة البحريني 3-0، وتعادل معه 1-1 في البحرين.

وينتظر أن يخضع فريق الجزيرة إلى سلسلة من التدريبات في العاصمة البحرينية المنامة، تأهبا لخوض هذه المواجهة، فيما تحدد يوم بعد غد الإثنين موعدا لعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والمؤتمر الصحفي الذي يتحدث فيه مدربا الفريقين.

وكثف فريق الجزيرة من تحضيراته الفنية لخوض هذه المباراة، من خلال التدريبات اليومية التي قادها المدير الفني التونسي شهاب الليلي، الذي جدد اتفاقه مع الفريق لقيادته في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي عزز من استقرار الفريق ورفع من معنويات اللاعبين لتحصيل النتائج القوية في هذه البطولة، وتعويضا عن اخفاقاته في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.

وخاض الفريق قبل أيام مباراة ودية جمعته مع فريق نادي الوحدات، وانتهت لمصلحته 2-1، حيث سجل هدفي الجزيرة اللاعبان عبد الله العطار وسليمان أبو زمع، وفي هذه المباراة منح المدير الفني الليلي الفرصة لمعظم اللاعبين بإستثناء لاعبي المنتخب الوطني.

وعلى صعيد فريق نادي الجيش السوري، الذي تأهل الى هذا الدور بعد أن حل بالمركز الثاني عن المجموعة الأولى، فهو منذ أيام اقام معسكرا داخليا في بلاده بحضور جميع اللاعبين باستثناء لاعبي المنتخب الوطني السوري الذين التزموا في اللقاء الودي الذي خاضه المنتخب السوري أمام نظيره الإيراني.

والفريق السوري وصل أمس الى العاصمة البحرينية المنامة بحضور كافة لاعبيه، وحيث بدأ تدريباته بإشراف مدربه طارق جبان تحضيرا للقاء الجزيرة.

الجزيرة يسمي وفده إلى البحرين

سمى نادي الجزيرة وفده المسافر الى البحرين، حيث يترأس الوفد رئيس النادي محمد يحيى المحارمة، ويرافقة نائب الرئيس نور الجبالي، عضو مجلس الإدارة لؤي المحارمة، المدير الإداري للفريق مهند المحارمة، المنسق الإعلامي راضي الزواهرة، مدير النادي زكريا محمد، الى جانب الجهاز الفني بقيادة التونسي شهاب الليلي، المدربين المساعدين أمجد أبو طعيمة، عامر عقل، مدرب حراس المرمى وسام حزين، معالج الفريق جبرين منصارة، بالإضافة الى مسؤولي اللوازم نائل قطيش وأحمد حويل، والمرافقين ناجي الساريسي ومحمود عفانة.

واللاعبون كل من: أحمد عبدالستار، نور بني عطية، جبر خطاب، يزن العرب، مهند خيرالله، أحمد العيساوي، فراس شلباية، محمود مرضي، عمر مناصرة، نور الروابدة، زيد جابر، محمد طنوس، أحمد سمير، فادي الناطور، علي علوان، سليمان أبوزمع، إسلام البطران، عبدالله العطار، إبراهيم سعادة، وحمزة الصيفي.