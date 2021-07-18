الجزيرة يعود لسكة الإنتصارات عبر شباب العقبة

بلال الغلاييني



عمان- عاد الجزيرة على سكة الإنتصارات من خلال الفوز الثمين الذي حققه على فريق شباب العقبة 3-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد على ستاد عمان الدولي في ختام لقاءات الجولة العاشرة لدوري أندية المحترفين لكرة القدم.

الجزيرة تقجم خطوة مهمة نحو الأمام بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة، فيما بقي رصيد فريق شباب العقبة 9 نقاط، وهو دخل في صراع قوي من لفرق الأخرى للهروب من شبح الهبوط.

الجزيرة 3 شباب العقبة 1

سارع فريق الجزيرة إلى الاعتماد على بناء الهجمات المضادة التي ضربت دفاعات العقبة بل وكشفت مرمى الحارس حماد الأسمر فيلا مشهدين خطيرين، ففي المرة الأولى سدد أحمد أبو الشعيرة كرة قوية من داخل المنطقة سيطر عليها الحارس الأسمر، الذي عاد في المرة الثانية وابعد رأسية العطار من حلق المرمى.

وابقى الجزيرة السيطرة تحت نفوذ لاعبيه، الذين استغلوا المساحات التي ظرهت في مناطق العقبة، ما عمد حمزة الصيفي ونور الدين موافي وعلي علوان وأحمد أبو الشعيرة وإبراهيم سعادة إلى تسريع وتيرة بناء الهجمات والتقدم بالهجمات المضادة بغية تأمين المهاجم العطار بالكرات المناسبة.

افضلية الجزيرة لم تدم طويلا أمام اصرار لاعبي العقبة التقدم ببناء الهجمات المنوعة التي شثت طريقها نحو مناطق الجزيرة، والتي كادت أن تتسبب بهدف التقدم عندما مرر عيسى السباح كرة نموذجية وصلت إلى ايريك الذي واجه الحارس وسدد بجوار القائم، ليواصل السباح وطارق القماز وشريف النوايشة وايريك سيطرتهم على محاور اللعب، قبل أن تعود الأفضلية للاعبي الجزيرة الذين شنوا سلسلة من الهجمات المضادة التي اسفرت عن هدف التقدم الذي جاء بامضاء محمد الباشا الذي ارتقى عرضية وسددها راسية خدعت حارس العقبة الأسمر في الدقيقة 32.

وشهدت الدقائق المتبقية سيطرة متبادلة بين الفريقين، وأن كان العقبة الأفضل نسبيا، والأكير خطورة على مرمى منافسه، وكاد أنس بدوي أن يدرك التعادل عندما خلص الكرة من الحارس وسدد بجوار القائم، قبل أن يتمكن حمزة الصيفي من تعزيز تقدم الجزيرة بتسديدة قوية من على حافة المنطقة سكنت خلالها الكرة على يمين الحارس في الدقيقة 45، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية كان السباح يرسل ركنية ارتقى لها زكي أبو ليلى وسددها داخل الشباك مقلصا النتيجة إلى 1-2.

هدف التعزيز

ومع بداية الحصة الثانية وبعد سلسلة من التبديلات التي لجا اليها مدربا الفريقين، ظهرت النوايا الهجومية في كثير من المشاهد، التي ارهقت الدفاعات وابقة الخطورة قائمة على مرمى الحارسين الأسمر وعباسي، وفي الوقت الذي كان فيه لاعبو العقبة يسعون لكشف مناطق الجزيرة من خلال الكرات المضادة السريعة، كأن خضر الحاج يرسل كرة قوية من خارج المنطقة سيطر عليها حارس العقبة الأسمر في اللحظة المناسبة، رد عليه أحمد أبو حلاوة بتسديدة بعيدة المدى ضربت بالمدافعين وانحرفت عن القائم الأيمن لمرمى الحارس عباسي.

وحاول مدرب العقبة ايجاد الوسائل التي تسهل عليه في البحث عن المساحات المناسبة التي توصله المناطق الأمامية ودفع بالعديد من الأوراق البديلة، وشدد على ارسال الكرات الطويلة، واللجوء ايضا إلى التمريرات البينية القصيرة والتي عالجها دفاع الجزيرة بحضور تام من خلال ابعاد الكرات قبل وصولها مرمى الحارس عباسي، والأخير تألق في السيطرة على الكرة العرضية التي احدثت دربكة أمام مرماه.

وحملت الدقيقة 83 الهدف الثالث لفريق الجزيرة عندما ارسل نور الدين موافي كرة عرضية استقبلها عبدالله العطار بكل هدوء وسددها على يمين الحارس الأسمر.

المباراة في سطور

النتيجة: الجزيرة 3 شباب العقبة 1

الأهداف: محمد الباشا د. 32، حمزة الصيفي د. 45، زكي أبو ليلى د. 45+1، عبدالله العطار د. 83.

الحكام: قيس غوانمة، عمرو عجاج، خالد أبو الخيل، عبدالعزيز الخوالدة.

العقوبات: أنذر قيس عباسي ونور الدين موافي (الجزيرة).

مثل الدجزيرة: قيس عباسي، جبر خطاب، محمد الباشا (معتصم الجعبري)، أحمد أبو الشعيرة (حسين عبيدات)، علي علوان، عبدالله العطار (ليث حبول)، حمزة الصيفي (محمد كيال)، نور الدين موافي، عمر قنديل، عامر جاموس، إبراهيم سعادة (خضر الحاج).

مثل العقبة: حماد الأسمر، عصام سميري، عيسى السباح (محمود جمال)، طارق القماز (محمود شوكت)، زكي أبو ليلى، شريف النوايشة (محيسن أبو جبلة)، أحمد أبو أنجيلة (هيثم البطة)، أنس بدوي (أحمد العيساوي)، خالد الردايدة، ايريك، أحمد أبو حلاوة.