الجزيرة يفوز على الأهلي ويواصل مطاردته للوحدات المتصدر لدوري المحترفين

عمان – الغد – يواصل فريق الجزيرة مطاردته للوحدات متصدر الترتيب العام للدوري برصيد 41 نقطة، بعد فوزه الثمين على فريق الأهلي 2-1، في المباراة التي جمعتهما السبت في استاد الملك عبدالله الثاني ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل هدفي الجزيرة علي علوان د. 14 و45+1 وسجل للأهلي المحترف الروسي مورات د. 46 .

وبفوز الجزيرة هذا يعزز مركزه في الترتيب العام للدوري برصيد 35 نقطة، محتفظا بالمركز الثاني، ويبقى الأهلي بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ويحل الفيصلي “21 نقطة” ضيفا على مستضيفه الصريح “18 نقطة”، عند الساعة 6.30 مساء في استاد الحسن.

تصوير : أمجد الطويل تصوير : أمجد الطويل