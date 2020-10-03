الجزيرة ينال الفوز من الرمثا ويتقدم نحو المركز الثاني

محمد عمّار

عمان- حقق فريق الجزيرة فوزا غاليا عندما تخطى عقبة فريق الرمثا وتغلب عليه بهدف وحيد، جاء بإمضاء نجمه عبدالله العطار، في المباراة التي جمعت بين الفريقين السبت، على ستاد عمان الدولي، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة لدوري أندية المحترفين بكرة القدم.

وتقدم فريق الجزيرة خطوة مهمة نحو دائرة المنافسة بإحتلاله المركز الثاني رافعا رصيده إلى 17 نقطة، في الوقت الذي بقي فيه رصيد فريق الرمثا 13 نقطة.

الجزيرة 1 الرمثا 0

حضّر مدرب الرمثا حرابة الهجومية مبكرا، وسط محاولات سريعة لافتتاح التسجيل، والعمل على خلخلة دفاعات الجزيرة المتراصة، وبعثرة أوراق منافسه، فتولى عبدالرحمن أبو الكاس ضبط ايقاع الفريق في منطقة العمليات، وإلى جواره علاء الشقران، ووفر فادي الناطور وعمر مناصرة الزيادة العددية في منطقة العمليات، من خلال تقدم مدروس، فيما كان طرفا المنتصف حمزة الدردور ومصعب اللحام يتقدمان خلف المهاجمين ماجد عثمان ومحمد الزعبي.

أداء الرمثا الهجومي وضع مرمى الجزيرة تحت التهديد الحقيقي، ورغم أن أولى الفرص كانت جزراوية من تسديدة جاموس أبعدها الزعبي إلى ركنية، ليتولى الرمثا حضوره المطلق على المباراة، فسدد عمر مناصرة كرة “كرباجية” أبعدها بني عطية لركنية، وعاد الأخير وسيطر على دربكة أمام مرماه إثر ركنية الدردور، وعاد المناصرة وصوب كرة قوية مرت بجوار القائم، ومن أخطر فرصة للرمثا انفرد الدردور من الميسرة وسط ضغط خماسي للجزيرة، وسدد كرة قوية أبعدها بني عطية لركنية، ونفذ الدردور كرة ثابتة ارتقى لها مصعب اللحام سددها برأسه أبعدها بني عطية لركنية، وعاد الدردور ونفذ كرة ثابتة ارتقى لها مهند خير الله وسددها مرت بجوار قائم بني عطية الذي كان نجم فريقه الأول في الحصة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

البديل الناجح

وقبل صافرة انطلاق الحصة الثانية، دفع مدرب الرمثا بالبديل حسان الزحراوي عوضا عن مصعب اللحام، وذلك لزيادة العامل الهجومي، وتوسيع رقعة اللعب، ما أبقى التركيز في الطرف المقابل على الجانب الدفاعي، والإنطلاق بهجمات مرتدة بقيت تحت سيطرة كوليبالي وخير الله، وكاد الجزيرة أن يفعلها بعد أن أرسل جاموس كرة ارتدت من كوليبالي لتتهيأ أمام جاموس الذي سددها فوق المرمى، ويتألق حارس الرمثا عبدالله الزعبي في ابعاد تسديدة علي علوان لركنية، ليدفع مدرب الجزيرة بالبديل عبدالله العطار عوضا عن جاموس، حيث تقدم العطار للشق الهجومي، ليتحسن أداء الجزيرة، ليستقبل العطار كرة داخل الصندوق اعادها للصيفي الذي سددها ابعدها الدفاع في الوقت المناسب.

عاد مدرب الرمثا ودفع بورقة عامر أبو هضيب لتحسين أداء الفريق في منطقة العمليات بديلا لأبو الكاس، في ظل بصمات افضل للجزيرة في وسط الملعب، ليتبادل العطار الكرة مع مرضي الذي مررها أنيقة صوب العطار الذي سدد كرة ارضية زاحفة على يسار عبدالله الزعبي هدف الجزيرة في الدقيقة 67.

الهدف رفع مؤشر الجزيرة البياني صوب ملامسة شباك الزعبي من جديد، وكاد مرضي أن يضيف الهدف الثاني، إلا أن كرته القوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الزعبي، ليزج مدرب الرمثا بورقة المهاجم كونتي عوضا عن الشقران، وبسبب الإصابة تم الزج بالبديل أحمد أبو شعيرة عوضا عن الصيفي، وتألق بني عطية في ابعاد ركينة الدردور في الوقت المناسب، ليدفع مدرب الرمثا ورقة مجد الزعبي الهجومية، عندما دفع بالبديل مجد الزعبي عوضا عن محمد الزعبي، وسدد كونتي كرة قوية علت مرمى بني عطية، ومرت تسديدة كونتي كرته لجوار القائم الأيمن لحارس الجزيرة، وكان أبو شعيرة يسدد كرة قوية علت مرمى الزعبي، ليندفع كل لاعبي الرمثا صوب مرمى الجزيرة للتحقيق التعادل، إلا أن الجزيرة بقي صامدا حتى صافرة النهاية.

المباراة في سطور

النتيجة: فوز الجزيرة على الرمثا 1-0

الأهداف: عبدالله العطار د: 67 (الجزيرة).

الملعب: ستاد عمان الدولي

الحكام: محمد مفيد، عبدالرحمن عقل، خالد أبو الخيل وسفيان الطاهات.

العقوبات: البطاقة الصفراء للاعب كوليبالي (الرمثا)، محمد الباشا (الجزيرة)

مثل الجزيرة: نور الدين بني عطية، محمد الباشا، جبر خطاب، عمر قنديل، نورالدين موافي، نورالدين الروابدة، ابراهيم سعادة، حمزة الصيفي، عامر جاموس (عبدالله العطار)، محمود مرضي وعلي علوان (حسين عبيدات).

مثل الرمثا: عبدالله الزعبي، مهند خيرالله، كوليبالي، فادي الناطور، عمر مناصرة، عبدالرحمن ابو الكاس (عامر ابو هضيب)، علاء الشقران (كونتي)، مصعب اللحام (حسان الزحراوي)، حمزة الدردور، محمد عثمان ومحمد الزعبي (مجد الزعبي).