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الجزيرة يفوز على الفيصلي ويقتنص 3 نقاط ثمينة في الدوري – صور

منذ 49 دقيقة
تنافس على الكرة في لقاء الجزيرة والفيصلي تصوير : أمجد الطويل

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عمان – الغد – اقتنص الجزيرة 3 نقاط ثمينه في دوري المحترفين بعد فوزه على الفيصلي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في استاد عمان في اختتام مباريات الجولة 16 من الدوري.
وسجل هدفي الجزيرة محمود مرضي د. 60 ، و عبد الله العطار د. 69 وسجل هدف الفيصلي أحمد العرسان د. 8 ،
وبهذا الفوز يرفع الجزيرة رصيد إلى 32 نقطة ويبقى في المركز الثاني في الترتيب العام للدوري ، ويبقى رصيد الفيصلي 21 نقطة ويبقى في المركز الخامس.
وسيكون استاد الحسن عند الساعة 6.30 مساء، مسرحا للقاء القمة بين الرمثا “28 نقطة” مع الوحدات “المتصدر برصيد 35 نقطة.

تصوير : أمجد الطويل
تصوير : أمجد الطويل
تصوير : أمجد الطويل
تصوير : أمجد الطويل
تصوير : أمجد الطويل
تصوير : أمجد الطويل
تصوير : أمجد الطويل
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