الجزيرة يفوز على الفيصلي ويقتنص 3 نقاط ثمينة في الدوري – صور

عمان – الغد – اقتنص الجزيرة 3 نقاط ثمينه في دوري المحترفين بعد فوزه على الفيصلي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في استاد عمان في اختتام مباريات الجولة 16 من الدوري.

وسجل هدفي الجزيرة محمود مرضي د. 60 ، و عبد الله العطار د. 69 وسجل هدف الفيصلي أحمد العرسان د. 8 ،

وبهذا الفوز يرفع الجزيرة رصيد إلى 32 نقطة ويبقى في المركز الثاني في الترتيب العام للدوري ، ويبقى رصيد الفيصلي 21 نقطة ويبقى في المركز الخامس.

وسيكون استاد الحسن عند الساعة 6.30 مساء، مسرحا للقاء القمة بين الرمثا “28 نقطة” مع الوحدات “المتصدر برصيد 35 نقطة.