الجزيرة يفوز على شباب الأردن بثلاثية في درع اتحاد كرة القدم

عمان – الغد – فاز فريق الجزيرة على فريق شباب الأردن 3-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء في ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة، لدرع اتحاد كرة القدم.

وسجل أهداف الجزيرة حمزة الصيفي د.29، وعلي علوان (ركلة جزاء) د.32 ، وعبد الله العطار (ركلة جزاء) د. 37 ، وشباب الأردن خالد عصام د. 78.

وعلى نفس الملعب يلتقي عند الساعة السادسة فريق الجليل مع فريق السلط لحساب المجموعة الرابعة.