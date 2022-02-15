الجزيرة يكشف تفاصيله المالية والعقوبة الدولية

مهند جويلس

عمان – نفى الناطق الإعلامي لنادي الجزيرة وائل الجعبري، الأخبار التي تتحدث عن رفع العقوبة الدولية عن النادي في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة التي تم انتخابها مؤخرا، تسعى جاهدة لحل كافة المشاكل المالية وإعادة النادي إلى المسار الصحيح.

وبين الجعبري في حديثه لـ “الغد”، أن إطلاق إشاعات حول رفع العقوبة وفتح الباب أمام النادي لتسجيل اللاعبين، يضر بالفريق أكثر مما يفيده، بسبب مطالبات عدة من قبل الأشخاص الذين لديهم مستحقات مالية على النادي، لمعرفتهم ببدء النادي بسد المستحقات المالية.

وكشف الجعبري عن عدم حصول النادي على المبلغ الذي تم رصده من قبل اتحاد الكرة مؤخرا، والمقدر بـ 15 ألف دينار، بسبب توجه المبلغ بشكل مباشر إلى الرئيس الأسبق للنادي سمير منصور.

وأضاف: “بحسب نادي الجزيرة وأوراقه المعتمدة، فإن ما تبقى على النادي لصالح سمير منصور تقدر بتسعة وثمانون ألف دينار، قبل الدفعة الأخيرة التي وصلت له، إلا أن الرئيس الأسبق يدعي بأن لديه 152 ألف دينار، والمحكمة ستفصل بالمبلغ الحقيقي لما لديها من أوراق تم تقديمها من كل طرف”.

وذكر الجعبري أن النادي يحذر من أن يشكل تأخر تسليم بعض اللاعبين المحليين، الذين قدموا شكاوى على النادي في وقت سابق، قد يلحق ضررا بالنادي في الدوري المقبل، من حيث خصم النقاط في البطولة.

وتابع: “لاعبون عدة محليون ينتظرون مبالغ من الجزيرة، أمثال زيد جابر، محمد طنوس، أحمد عبد الستار، فراس شلباية ومحمود مرضي، ونتمنى منهم بأن يتنازلوا عن قضاياهم لصالح النادي الذي أوصلهم للنجومية، وإجراء تسوية مع النادي نظرا للظروف الذي يمر بها”.

ولفت الجعبري إلى أن الإدارة الحالية تضع في خياراتها تسليم مفاتيح النادي لوزارة الشباب أو إغلاقه، لعدم وجود حلول كافية وجذرية للتخلص من المشاكل المالية التي ضربت النادي في عهد الإدارات المؤقتة ومن قبلها، متمنيا دعما إضافيا من اتحاد الكرة والشركات الخاصة.

وبين أن جميع اللاعبين في الفترة الحالية يتسلمون رواتبهم الشهرية بانتظام ودون انقطاع، موضحا بأن النادي ملتزم مع المدرب السابق للفريق أمجد أبو طعيمة من خلال دفعات شهرية يتحصل عليها المدرب كمستحقات مالية متأخرة.