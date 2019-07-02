الجزيرة يواجه العهد اللبناني ذهابا في عمان

عمان – الغد – يخوض فريق الجزيرة أمام فريق العهد اللبناني يوم الثلاثاء 24 أيلول (سبتمبر) المقبل، على ستاد عمان، جولة الذهاب من المشهد النهائي لمنطقة غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي السادسة عشرة لكرة القدم.

وطبقا لقرعة الأدوار النهائية في كأس الاتحاد الآسيوي، التي سحبت أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. يحل الجزيرة ضيفا على العهد اللبناني إيابا يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، على ملعب المدينة الرياضية في بيروت، حيث يتأهل الفائز من مجموع المباراتين لملاقاة بطل بقية المناطق، لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي المقررة من جولة واحدة على أرض بطل بقية المناطق يوم السبت 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وفي ضوء ذلك فإن المباراة النهائية للبطولة لن تكون على ستاد عمان أو على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، بل على أرض أحد الفرق التي ستبلغ النهائي عن بقية مناطق آسيا.

وفي نهائي منطقة آسيان، فيتقابل بيكامكس بينه دونغ الفيتنامي مع مواطنه هانوي في بينه دونغ يوم 31 تموز (يوليو) المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في هانوي يوم 7 آب (أغسطس) المقبل.

ويتأهل بطل منطقة آسيان للمشاركة في قبل نهائي المناطق، إلى جانب أندية 25 نيسان الكوري الشمالي والتين عسير التركماني وأبهاني من بنغلادش.

وجاءت قرعة قبل نهائي المناطق وفق التالي “الفريق الوارد أولا يستضيف مباراة الذهاب”:

(1) بطل منطقة آسيان – التين عسير (تركمانستان)

(2) أبهاني دكا (بنغلادش) – 25 نيسان (كوريا الشمالية)

نهائي المناطق

الفائز من قبل نهائي المناطق (1) – الفائز من قبل نهائي المناطق (2)

ويتأهل الفائز من نهائي المناطق لخوض المباراة النهائية في مواجهة بطل غرب آسيا، حيث تقام المباراة النهائية من جولة واحدة على أرض الفريق الفائز بنهائي المناطق، بحسب نظام البطولة الذي ينص على مداورة النهائي سنويا ليقام مرة في منطقة غرب آسيا ثم مرة على أرض المنطقة الأخرى.