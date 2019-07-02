الجزيرة يواجه العهد اللبناني ذهابا في عمّان

عمان – الغد – سحبت صباح اليوم الثلاثاء في مقر الإتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية “كوالالمبور”، قرعة الأدوار النهائية لبطولة في كأس الإتحاد الآسيوي 2019.

وبحسب القرعة، تقام مباراة ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا بين الجزيرة الأردني والعهد اللبناني في عمّان يوم 24 أيلول (سبتمبر) المقبل ، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 1 تشرين الأول (أكتوبر).

The #AFCCup2019 Knockout Stage draw results. Who do you think will be crowned as champions? Tell us! pic.twitter.com/giT8FMxpLd — AFC Cup (@AFCCup) July 2, 2019

أما في نهائي منطقة آسيان، فسيتواجه بيكامكس بينه دونغ الفيتنامي مع مواطنه هانوي في بينه دونغ يوم 31 تموز (يوليو) المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في هانوي يوم 7 آب (أغسطس) المقبل.

ويتأهل بطل منطقة آسيان للمشاركة في قبل نهائي المناطق، إلى جانب أندية 25 نيسان الكوري الشمالي والتين عسير التركماني وأبهاني من بنغلادش.