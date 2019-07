الجزيرة يواجه العهد اللبناني ذهابا في عمّان

عمان – الغد – سحبت صباح اليوم الثلاثاء في مقر الإتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية “كوالالمبور”، قرعة الأدوار النهائية لبطولة في كأس الإتحاد الآسيوي 2019.

وبحسب القرعة، تقام مباراة ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا بين الجزيرة الأردني والعهد اللبناني في عمّان يوم 24 أيلول (سبتمبر) المقبل ، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 1 تشرين الأول (أكتوبر).

The #AFCCup2019 Knockout Stage draw results. Who do you think will be crowned as champions? Tell us! pic.twitter.com/giT8FMxpLd

— AFC Cup (@AFCCup) July 2, 2019