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الجزيرة يواجه العهد اللبناني ذهابا في عمّان

بنهائي منطقة الغرب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

منذ ساعتين

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عمان – الغد – سحبت صباح اليوم الثلاثاء في مقر الإتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية “كوالالمبور”، قرعة الأدوار النهائية لبطولة في كأس الإتحاد الآسيوي 2019.

وبحسب القرعة، تقام مباراة ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا بين الجزيرة الأردني والعهد اللبناني في عمّان يوم 24 أيلول (سبتمبر) المقبل ، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 1 تشرين الأول (أكتوبر).

أما في نهائي منطقة آسيان، فسيتواجه بيكامكس بينه دونغ الفيتنامي مع مواطنه هانوي في بينه دونغ يوم 31 تموز (يوليو) المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في هانوي يوم 7 آب (أغسطس) المقبل.

ويتأهل بطل منطقة آسيان للمشاركة في قبل نهائي المناطق، إلى جانب أندية 25 نيسان الكوري الشمالي والتين عسير التركماني وأبهاني من بنغلادش.

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