الجزيرة يواصل الاستعداد برسم الفوز والرفاع البحريني يصل غدا

مصطفى بالو

عمان- يواصل فريق الجزيرة استعداداته المكثفة، تحضيرا لملاقاة ضيفه الرفاع البحريني، عند الساعة الخامسة من مساء يوم بعد غد الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي يطلب فيهما الفريقان تضميد جراحهما، حيث خسر الجزيرة أمام ظفار العُماني بنتيجة 0-1، فيما تعرض فريق الرفاع البحريني للخسارة أمام القادسية الكويتي بنتيجة 1-2 لحساب الجولة الأولى.

ويكثف فريق الجزيرة من تحضيراته، في ظل تدريبات مكثفة من المتوقع أن يشهدها ملعب النادي بمنطقة غمدان، وذلك بعد أن الغاء حجزه في ملعب “خريبة السوق وجاوا” العشبي، وذلك بعد تساقط أمطار الخير، من قبل إدارة الملعب حفاظا على أرضية الملعب العشبية، في الوقت الذي يتدرب لاعبو الجزيرة بمعنويات عالية، ويمضون رغم ظروف الفريق المالية الصعبة، بحثا عن تعويض خسارة الفريق الأولى، ودفع حظوظ المنافسة على بطاقة التأهل عن مجموعته، وسط سباق لاهب من فريقي القادسية الكويتي، ظفار العُماني والرفاع البحريني الذي يشاركه المركز الأخير على سلم ترتيب المجموعة من دون نقاط.

ويحاول المدير الفني لفريق الجزيرة أمجد أبوطعيمة، ترتيب أوراق فريقه منطلقا من الأسماء الأكثر جاهزية، وهو يملك من أوراق الخبرة والشباب، والتي تتوزع بين حارس المرمى نور بني عطية، ورباعي خط الدفاع جبر خطاب، معتصم الجعبري، إبراهيم الجعبري، عمر قنديل، وورجال العمليات نور الدين موافي، محمود مرضي، البرازيلي ليناردو، ونورالدين الروابدة، والمهاجمين علي علوان وعبدالله العطار، ويطمح الجهاز الفني الى تقديم توليفة تعيد التوازن للفريق، الذي يسعى لتعويض خسارته الأولى في المجموعة الثالثة، والتي يتصدرها القادسية الكويتي برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن ظفار العُماني الذي يحمل ذات الرصيد، فيما يحتل الجزيرة والرفاع البحريني المركزين الثالث والرابع برصيد خال من النقاط.

على الطرف الآخر، يصل وفد نادي الرفاع البحريني الى عمان ظهر اليوم، وهو الذي انتدب ممثلين من مجلس إدارته لحجز فندق الإقامة وترتيب الأمور قبيل وصول الفريق، حيث يقيم الفريق البحريني في فندق “جراند ميلينيوم”، ويخوض أولى تدريباته مساء اليوم على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، ويحاول مدرب الفريق علي عاشور الخروج بلاعبي الفريق من “تبعات” خسارة الفريق أمام مواطنه الحد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك البحرين بنتيجة 0-2، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت على سطح هذا اللقاء، وما سبقه حين خسر أمام القادسية الكويتي بالكأس الآسيوية، وتقديم الفريق بالشكل الذي يمنحه القدرة على إحياء حظوظ المنافسة في مجموعته الثالثة.

وفي ذات السياق، يعقد الاجتماع الفني للمباراة عن الساعة 11 من صباح يوم غد الإثنين، في قاعة فندق “الريجنسي”، ويعقبه المؤتمر الصحفي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، والذي يتحدث فيه مدربو وقائدو فريقي الجزيرة والرفاع، عن حظوهما في هذه المواجهة، في الوقت الذي يصل فيه اقم الحكام الأسترالي اليوم، والذي يضم كلا من إيفانسروبرت، لاكريندس وواين جولديرك.