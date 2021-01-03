الجزيرة يوقع مخالصة مع ديب

عمان – الغد – أعلن نادي الجزيرة، توقيع مخالصة مع المحترف السوري أحمد ديب، للرحيل عن الفريق، بعد احترافه في فريق كرة القدم خلال الفترة الماضية.

وأكد نادي الجزيرة أن اللاعب والنادي اتفقا على مخالصة تم توقيعها رسميا، ولكن من دون أن يتم رفعها إلى اتحاد الكرة، لتأخذ الصبغة الرسمية.

وقال نائب رئيس نادي الجزيرة محمود الكيلاني، أن المخالصة التي تم توقيعها، لم ترفع رسميا لاتحاد الكرة، لحين انتهاء مباراة الجزيرة أمام الوحدات الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع أن يحتاج الفريق لجهود المحترف السوري.

وقال الكيلاني في تصريح لـ”الغد”: تم الاتفاق رسميا على رحيل المحترف السوري، ولكنه ربما سيكون ضمن كشف الفريق في مباراة الوحدات، على أن يغادر بعد المباراة.

وأضاف نائب رئيس النادي: مسألة مشاركة المحترف في مباراة الوحدات من عدمها، يعود للجهاز الفني، ولكن الإعلان الرسمي عن فسخ عقد ديب سيكون بعد مباراة الوحدات.

يشار إلى أن ديب يبحث جاهدا عن المغادرة إلى الكويت خلال اليومين المقبلين، لتجديد اقامته هناك. –(أخبار النجوم)