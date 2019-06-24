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الجزيرة يُراهن على “هجومه الضارب” للثأر من الجيش السوري

منذ 3 ساعات

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الغد – يأمل نادي الجيش السوري في تأكيد تفوقه مجدداً عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة ، عند الساعة 7:30 مساء الثلاثاء ، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب ، ضمن إياب نصف نهائي منطقة غرب آسيا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019.

وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين فوزاً كبيراً للجيش السوري بنتيجة 3-0 ، في اللقاء الذي احتضنه آنذاك ستاد الشيخ علي بن محمد في المحرق ، حيث سيكون الجزيرة مطالباً بتسجيل أكثر من 3 أهداف للتأهل إلى النهائي للمرة الثانية توالياً ، دون استقبال أي هدف.

ويتطلع الجزيرة – صاحب القوة الهجومية الضاربة في منطقة غرب آسيا لهذا العام بتسجيله 13 هدفاً – إلى الإستفادة من هذه الميزة لتعويض خسارته ذهاباً ، في ظل اعتماده بشكل كبيرعلى الثنائي محمد طنوس وعبدالله العطار بالخط الأمامي إلى جانب صانع اللعب أحمد سمير.

وعلى الجانب الآخر ، سيفتقد الجيش – الذي توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة عام 2004، وبلغ ربع النهائي عامي 2015 و2016 – إلى خدمات لاعبه عبد الملك العنزيان ، الذي تعرّض للطرد في مباراة الذهاب ، غير أن الرهان بالنسبة للجيش وأنصاره سيكون مجدداً على توليفة اللاعبين التي يمتلكها الفريق ، يأتي في مقدمتها محمد الواكد.

وكان الجزيرة متصدراً في الدور الأول لترتيب مجموعته الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات ، مقابل 10 نقاط للكويت الكويتي و7 للنجمة البحريني ونقطة للاتحاد السوري.

في المقابل ، حصل الجيش على المركز الثاني في مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط من 6 مباريات ، متخلفاً بفارق 3 نقاط عن الوحدات الأردني “متصدر المجموعة” ، مقابل 8 نقاط لهلال القدس الفلسطيني ونقطة واحدة للنجمة اللبناني ، حيث جاء تأهله للدور المقبل بعد حصوله على البطاقة المخصصة لأفضل فريق يحصد المركز الثاني.

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