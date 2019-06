الغد – يأمل نادي الجيش السوري في تأكيد تفوقه مجدداً عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة ، عند الساعة 7:30 مساء الثلاثاء ، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب ، ضمن إياب نصف نهائي منطقة غرب آسيا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019.

وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين فوزاً كبيراً للجيش السوري بنتيجة 3-0 ، في اللقاء الذي احتضنه آنذاك ستاد الشيخ علي بن محمد في المحرق ، حيث سيكون الجزيرة مطالباً بتسجيل أكثر من 3 أهداف للتأهل إلى النهائي للمرة الثانية توالياً ، دون استقبال أي هدف.

ويتطلع الجزيرة – صاحب القوة الهجومية الضاربة في منطقة غرب آسيا لهذا العام بتسجيله 13 هدفاً – إلى الإستفادة من هذه الميزة لتعويض خسارته ذهاباً ، في ظل اعتماده بشكل كبيرعلى الثنائي محمد طنوس وعبدالله العطار بالخط الأمامي إلى جانب صانع اللعب أحمد سمير.

👀ALL the crazy goals you can catch in one week!

👉🏻https://t.co/eZkvYDMrV9

🙌🏻Vote for YOUR Allianz Goal Of The Week! pic.twitter.com/g4XrALwgr8

— AFC Cup (@AFCCup) June 20, 2019