“الجسر العربي” تفتح الباب أمام عبور الشاحنات المصرية والأردنية

احمد الرواشدة

العقبة- قال نائب مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة، عدنان العبادلة، إن شركة الجسر العربي فتحت الباب أمام سائقي الشاحنات المصرية بالحجز وبرفقة شاحناتهم اياً كانت وجهتها ،وكذلك السماح للشاحنات الاردنية بالسفر الى جمهورية مصر العربية برفقة سائقيها الى وجهتها النهائية ، وبمراعاة المتطلبات والاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة ومنها اجراء فحص PCR في نويبع وفحص اخر في ميناء العقبة عند الوصول، مع تطبيق بنود دليل الاجراءات الاحترازية والوقائية على متن الوحدات البحرية .

يأتي ذلك بناء على التعليمات الحكومية الخاصه بالغاء الاجراءات المتعلقة بالنقل التبادلي للبضائع التي مقصدها السوق الاردني ، وفتح معبر الدرة امام حركة الشاحنات عبر الاراضي الاردنية “ترانزيت” من والى ميناء نويبع من خلال ميناء البواخر وعلى متن اسطول شركة الجسر العربي للملاحة .

وبين العبادلة ان وحدات اسطول الشركة قد نقلت منذ منتصف هذا العام 23500 مسافر من العقبة الى نويبع و 5000 شاحنة بالاتجاهين، وان حركة نقل الركاب متوقفة من نويبع الى العقبة حتى تاريخه، مشيراً ان اجتماعات وزراء النقل في المملكة ومصر و العراق كانت نتائجها إيجابيه لحرصهم على تقديم كافة التسهيلات للمحافظة على ديمومة هذه الشراكة العربية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركة حالها حال كافة الشركات التي تعمل بهذا المجال .

واشار العبادلة ان اجتماع الجمعية العمومية للشركة بحث فيه تنظيم حركة تنقل الركاب براً وخصوصاً للقوى العامله من جمهورية مصر العربية والمتوجهة الى السوق العراقية على متن اسطول شركة الجسرالعربي للملاحة وبالتعاون مع شركات النقل البري في مصر والاردن والعراق بتذكرة شامله لمحطات النقل البرية والبحرية وكذلك فقد تبنت الجمعية العموميه اقتراح وزير النقل الاردني المهندس مروان الخيطان بإنشاء شركة نقل بري بين الدول الثلاث وتساهم فيها شركة الجسر العربي وعلى غرار تجربة شركة الجسر العربي، للوصول الى منظومة نقل متكامله ومترابطة لتحسين الخدمة وضمان جودتها، لخدمة قطاع النقل في الدول الثلاث .

واكد العبادلة الى انه تم كذلك مناقشة تخفيف الاجراءات الخاصة بدخول البضائع والسائقين والمسافرين كي يساعد على انسيابية وسلاسة حركة المبادلات التجارية بين الدول الشقيقة والمؤسسة لهذه الشركة .