الجعفري يتوج المشاركة الأردنية بـ”ذهبية الكراتيه”

عمان – الغد – توج نجم المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري المشاركة الأردنية في دورة العاب التضامن الإسلامي التي اختتمت أمس في مدينة قونية التركية، بفوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة الكراتيه لوزن 84 كغم، وذلك بعد تغلبه في النزال النهائي على اللاعب الأذري عبدالباييف، وكان الجعفري قد تأهل إلى المشهد النهائي بعد فوزه في الدور قبل النهائي على الكازاخستاني زاهيجيان.

وفرضت رياضة الكيك بوكسينغ الأردنية، حضورها القوي في اليوم الأخير من فعاليات الدورة، بعد أن اضافت أربع ميداليات أمس جاءت عن طريق نجومها علي خلف ومحيي الدين أسامة وأسيد الجعافرة وعدي أبو حصوة، بعد نزالات قوية ومثيرة استحق من خلالها لاعبو المنتخب الوطني التتويج بالميداليات.

وتمكن علي خلف من الفوز بالميدالية الفضية لوزن تحت 81 كغم، بعد فوزه في الدور قبل النهائي على الأوزبكي ايمجونوف داففلاتبيك، وخسر في النزال النهائي أمام اللاعب التركي تيكر مسحوم، وكذلك فعل اللاعب محيي الدين أسامة الذي نال الميدالية الفضية لوزن تحت 60 كغم، بعد أن حقق الفوز في الدور قبل النهائي على اللاعب الوزبكي عزيز بيك، وقبل أن يخسر النزال النهائي أمام اللاعب التركي سبت باتال.

ونجح اللاعب أسيد الجعافرة من الفوز بالميدالية الفضية لوزن تحت 51 كغم، بعد أن تفوق في الدور قبل النهائي على اللاعب الأوزبكي محمدوف أميل، بينما خسر المواجهة النهائية التي جمعته مع اللاعب التركي ارسيار بديرهان، في الوقت الذي تمكن فيه اللاعب عدي أبو حصوة من الفوز بالميدالية البرونزية لوزن 63.5 كغم بعد أن حقق الفوز في الدور ربع النهائي على اللاعب التركي بانسيري، وخسر في الدور قبل النهائي أمام اللاعب الأذري انجارموغلانوف.

وكان اللاعبان مهند السيلاوي وإبراهيم جمعة قد فازا بميداليتين برونزيتين ضمن منافسات مسابقة الكيك بوكسينغ، وذلك في مستهل مشاركة لاعبي المنتخب الوطني في هذه المسابقة، التي اكدت تفوقها وحضورها القوي بين المنتخبات الأخرى، وساهمت برفع حصيلة الميداليات التي فاز بها لاعبو المنتخبات الوطنية من مختلف الرياضات الأخرى.

وينتظر أن تكون دورة العاب التضامن الإسلامي قد اختتمت أمس من خلال إقامة حفل الختام، حيث شهدت هذه النسخة من الدورة مشاركة ما يقارب 6 آلاف رياضي يمثلون 56 دولة من مختلف انحاء العالم، في الوقت الذي شارك فيه الأردن بـ 11 رياضة وهي (الرماية والسباحة والجمباز والكراتيه ورفع الأثقال والمصارعة والكيك بوكسينج والمبارزة والتايكواندو وكرة السلة 3×3 وألعاب القوى)، كما شارك الأردن في الاجتماعات التي عقدت على هامش الدورة والذي مثل الأردن فيها نائبا سمو رئيس اللجنة الأولمبية د. ساري حمدان، ود. خالد العطيات، والأمين العام للجنة الأولمبية ناصر المجالي.