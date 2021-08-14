الجغبير: السماح بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية أراضي البلدين اعتبارا من 22 المقبل

طارق الدعجة

عمان- أعلن رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن وزارة الداخلية أبلغت الغرفة بصدور قرار وزير الداخلية مازن الفراية يقضي بالسماح بتبادل دخول الشاحنات الأردنية والعراقية إلى أراضي البلدين (دور تو دور)، اعتبارا من يوم الاحد المقبل، الموافق 22 الشهر الحالي.

وأوضح الجغبير، لـ”الغد”، أن القرار يشمل السماح لمن يرغب من المصانع الاستمرار بالشحن من خلال ساحة التبادل المقامة في المنطة الحدودية بين البلدين (باك تو باك).

واكد رئيس الغرفة أن القرار بالسماح بدخول الشاحنات إلى أراضي البلدين والتحميل من ارض المصنع سيسهم في تقليل كلف الشحن وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية داخل السوق العراقية، معربا عن أمله ان ينعكس هذا القرار إيجابا على الصادرات الوطنية.