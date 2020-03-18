الجغبير: الصناعات الغذائية والمستلزمات الصحية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية

طارق الدعجة

عمان – أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير ان مصانع الأغذية والمستلزمات الصحية والأدوية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتقوم بتزويد السوق المحلية أولا بأول.

وقال الجغبير ان جميع مدخلات انتاج الصناعات الغذائية والمستلزمات الصحية والأدوية متوفرة بكميات مريحة لدى مستودعات العاملين بهذا القطاع.

وأوضح الجغبير ان عمليات استيراد مدخلات الإنتاج مستمرة ولم تتوقف، مشيرا إلى وجود تواصل وتنسيق مستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل اي عقبات قد تواجه القطاع.

وأكد الجغبير قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع بخاصة الغذائية والمستلزمات الصحية وبأسعار مستقرة.

ولفت إلى أن الغرفة بدأت باستقبال التبرعات من أصحاب الشركات الصناعية بعد أعلان الغرفة إنشاء صندوق مالي لدعم جهود الرعاية الصحية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وبين أن غرفتي صناعة عمان والأردن شكلت خلية أزمة للوقوف والتأكد من استمرارية عجلة الانتاج والحيلولة دون تأثير وباء كورونا المستجد على القطاع الصناعي.