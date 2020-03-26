الجغبير: الصناعة المحلية خط الدفاع الأول في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي

عمّان– أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان الصناعة الوطنية في كافة قطاعاتها تعتبر المساند الأول والرئيس في الحفاظ على الامن الغذائي والدوائي وكافة المتطلبات الرئيسية في ظل هذه الظروف.

وشدد المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان غرفتي صناعة الأردن وعمان تعملان ضمن خلية أزمة حقيقية وذلك لحصر كشوفات الأسماء للعاملين في القطاع الصناعي وذلك لغايات إصدار تصاريح لهم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.

ونوه الى ان القطاع الصناعي يعمل في كامل طاقته هذه الفترة لتأمين متطلبات السوق المحلية هذه الفترة خصوصا قطاعات الصناعات الغذائية والخطوط الكيماوية المتخصصة في انتاج المعقمات الصحية.

وقال الجغبير ان أعضاء مجلسي غرفتي صناعة الأردن وعمان في انعقاد مستمر وذلك للتنسيق مع الجهات الحكومية وذلك لتغطية كافة العمالة المطلوبة حاليا في ظل حصر عدد التصاريح وعدم التوسع فيها.

وزاد ان القطاع الصناعي يبذل جهودا كبيرة وشاقة هذه الفترة لمواصلة عجلة الإنتاج بسبب ازدياد نسب الطلب وتحديد حجم العمالة بعدد تصاريح.

ودعا الى إبلاغ غرفتي صناعة الأردن وعمان عن أي ملاحظات او مقترحات تتعلق في القطاع الصناعي، مؤكدا على ان تنسيق الجهود يصل في النهاية الى تحقيق الأهداف المرجوة.