الجغبير : العمل داخل المصانع خلال الحظر غير مخالف

عمان- أكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ان العمل داخل المصانع خلال ايام الحظر لا يخالف أوامر الدفاع، حيث استثنى البند سابعا الوارد في التعميم الصادر عن المركز الوطني لادارة الأزمات امس الخميس العاملين داخل المصانع.

واضاف الجغبير في بيان صادر اليوم الجمعة، ان نص تعميم المركز الوطني لادارة الازمات كان واضحا وجاء فيه: ” يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر”، اي ان العمل خلال ايام الحظر غير مخالف، حيث تضطر المصانع الى العمل للتمكن من تلبية عقودها المحلية والتصديرية، مع حرصها على توفير مستلزمات موظفيها من الطعام والاقامة للاستمرار في عملهم، وكذلك اعطائهم حقوقهم التي يفرضها قانون العمل خلال العمل في ايام الحظر.

واشار الجغبير الى ما تم تداوله من انباء حول ضبط الأمن لأحد المصانع بداخله (25) عاملا في منطقة ماركا، وقيامهم بضبط جميع العاملين، رغم التزامهم بالعمل كانوا داخل حرم المصنع وعدم مغادرته، موضحا ان القطاع الصناعي اذ يشيد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الحفاظ على امن المواطنين والمستثمرين وتنفيذ اوامر الدفاع، الا ان مثل هذه الأخبار تعطي صورة سلبية عن القطاع الصناعي، الذي لا يألوا جهدا في القيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار العملية الانتاجية رغم كل الظروف.

واشار الجغبير الى ان جائحة كورونا اثبتت اهمية الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات المواطنين الاساسية من المواد الغذائية ومستلزمات التعقيم والتنظيف والكمامات، بعد انقطاع سلاسل التوريد من الخارج، كما ان هذا القطاع جافظ على العاملين لديه رغم الظروف الصعبة التي واجهها نتيجة تعطل التصدير الى العديد من دول العالم.