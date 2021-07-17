الجغبير: القطاع الخاص يتطلع لقطف ثمار مخرجات زيارةالملك إلى أميركا

عمان- الغد- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان القطاع الخاص يتطلع بشغف كبير لقطف ثمار مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى أمريكا على المستوى الاقتصادي.

ولفت المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره، الى ان جلالة الملك يسعى دائما لترويج الفرص الأردنيّة في كافة دول العالم، مؤكدا ان جهود جلالته يجب ان تترجم الى فرص تساهم في تنمية بيئة الاعمال في المملكة.

ودعا الجغبير القطاع الخاص للاستفادة من الافاق المستقبلية للزيارات الملكية واستغلالها وتحويلها الى فرص إنتاجية حيوية.

وقال ان الأردن يرتبط باتفاقية تجارة الحرة مع أمريكا الامر الذي يعزز من تنافسية الصادرات الأردنية ويعطيها افضلية في أمريكا.

واعلن ان غرفة صناعة الأردن ستبحث سبل واليات الاستفادة من الزيارة الملكية وتحويلها الى فرص حقيقية تخدم زيادة الصادرات وتنافسية المنتج الأردني.

وشدد على أهمية توظيف الحالة السياسية المميزة بين الأردن وامريكا وتحويلها الى فرص إنتاجية.

ويشار الى ان صادرات الأردن للولايات المتحدة الأمريكية شكلت نحو 25 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة الكلية خلال عام 2020.

وتتركز الصادرات الأردنية للسوق الأمريكية بالمواد النسيجية والأدوية والمنتجات المعدنية وآلات تكييف هواء والحلي والمجوهرات ومنتجات الصناعات الغذائية ومعدات النقل ومنتجات الحيوانات الحية.