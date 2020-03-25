المصانع الغذائية تعمل بطاقتها الانتاجية وتزوّد المحال أولا بأول

طارق الدعجة

عمان- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير عمل المصانع الغذائية بكامل طاقتها الانتاجية وتقوم بتزويد المحال التجارية باحتياجاتها أولا بأول .

وبين الجغبير في تصريح لـ”الغد” أن الغرفة تتابع بشكل مستمر و بالتنسيق مع وزارة الصناعة و التجارة والتموين لحل أي معيقات واشكاليات تواجه عمل المصانع .

وأكد الجغبير توفر جميع السلع الغذائية و الاساسية في السوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وبأسعار مستقرة مشيرا الى توفر مخزون منها يكفي احتياجات المملكة لمدد طويلة .

وقال الجغبير أن الاردن يمتلك اكتفاء ذاتي بالعديد من السلع الغذائية و الاساسية منها صناعة الالبان و المعلبات و البقوليات والخضار والفواكه اضافة الى المستلزمات الصحية والادوية و مواد التنظيف و التعقيم .

ومن جانب آخر أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان قيام المصانع الغذائية منذ ساعات الصباح الباكر بتزويد المحال التجارية من مختلف احتياجاتها التموينية .

وأشار الجيطان الذي يمتلك سلسلة مخابز تراجع حجم الطلب والتهافت على شراء الخبز مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها أمس .

وأكد الجيطان تواصل عمل المخابز بكامل طاقتها الانتاجية مشيرا الى توفر جميع مدخلات الانتاج و خاصة الطحين والمواد الاخرى التي تدخل في انتاج الخبز بكميات كبيرة .