الجغبير: المصانع الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق من الكمامات و مستلزمات التعقيم

طارق الدعجة

عمان-أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير قدرة المصانع الوطنية العاملة في انتاج المطهرات ومعقمات الأيدي والكمامات على تغطية احتياجات المواطنين من هذه المواد وبجودة عالية وبالاسعار المتعارف عليها سابقا.

ودعا الجغبير خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الغرفة اليوم، المواطنين الى الاعتماد على الصناعة الوطنية، وعدم التهافت على شراء وتخزين هذه المواد، حيث انها ستكون متوفرة وبكثرة في السوق المحلي، اثر قيام العديد من المصانع الوطنية بزيادة انتاجها وتوجيهه الى السوق الوطني، فيما منعت معظم دول العالم تصدير مواد التعقيم الى دول أخرى، ولولا وجود صناعات وطنية لكان الأردن خاليا من مواد التعقيم،

وحذر من الالتفات الى مطلقي الشائعات الهادفة الى تضليل الراي العام والتهويل من مخاطر فيروس “كورونا” بهدف تعطيل مسيرة الاقتصاد في الأردن.

واوضح الجغبير انه وبمبادرة من اصحاب المصانع الوطنية فقد تم التواصل مع الجهات المعنية واعلامهم بأن هذه المصانع ستستمر في توريد منتجاتها الى السوق الوطني وبنفس الاسعار السابقة، ولن يتم رفع هذه الأسعار.

ودعا الجغبير التجار والصيدليات الالتزام بهذه الاسعار وعدم استغلال المواطنين من خلال رفعها، وتحميل المواطنين اعباء اضافية، مبينا أن بعض المصانع تقوم بتوزيع معقمات الايدي مجانا على المدارس.

واشار الجغبير الى ان الغرفة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة للعمل على تأمين المستشفيات بالمطهرات ومعقمات الايدي الوطنية، في حالة حدوث نقص فيها.

وبين ان الغرفة ستقوم بتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بقوائم أسعار مستلزمات التعقيم من المصانع للحد من أي ممارسات تهدف إلى استغلال المواطنين بالإضافة إلى تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى في حال قيام مصنع برفع الأسعار

وثمّن الجغبير قرار مجلس الوزراء الموقر باعفاء الكمامات ومعقمات الأيدي من ضريبة المبيعات، الأمر الذي سيؤدي الى تخفيف اسعارها وجعلها في متناول يد المواطنين وخصوصا من اصحاب الدخول المتدنية.

وقال الجغبير إن الصناعة الوطنية، ستبقى ، ملتزمة بأداء دورها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، من خلال توفيرها المستلزمات الضرورية لهم بأسعار مناسبة وبجودة مناسبة في جميع محافظات المملكة.

من جهتهم اوضح عدد من الصناعيين العاملين في صناعة المعقمات والمطهرات والكمامات انهم يعملون على مدار الساعة لزيادة انتاجهم لتلبية احتياجات السوق المحلي بالاسعار القديمة، فيما بين مصنع جرش للألبسة انه سيقوم بافتتاح خط لانتاج الكمامات وسيعمل على توزيعها مجانا من خلال غرفة صناعة عمان.

حضر المؤتمر الصحفي كل من نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، وعضوا غرفة صناعة الأردن عبدالحكيم ظاظا واحمد البس ومديرا غرفتي صناعة الأردن وعمان الدكتور نائل الحسامي والدكتور ماهر المحروق.