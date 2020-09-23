الجغبير: المصانع قادرة على تغطية احتياجات السوق من الدجاج والبيض

عمان-الغد- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن صناعة الدجاج الأردنية شهدت تطورا كبيرا من حيث النوعية وكمية الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من مادتي الدجاج والبيض، وضمن معايير السلامة والجودة العالية، مشيرا الى أن القدرة الانتاجية السنوية لمصانع الدواجن الاردنية تبلغ 240 ألف طن من لحوم الدواجن ومليار ومائتي وخمسون مليون بيضة مائدة، وهذا الانتاج يشكل ما نسبته 125% من الاستهلاك في المملكة.

جاء ذلك خلال جولة نظمتها غرفة صناعة عمان على شركة الجزيرة الزراعية بحضور ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان وعضوا مجس ادارة غرفتي صناعة الاردن وعمان سعد ياسين وتميم القصراوي والدكتور إياد ابوحاتم رئيس حملة صنع في الاردن ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمجموعة العملاق حسن الصمادي ، اطلع اعلاميون خلالها على مراحل انناج الدواجن في هذه الشركة الرائدة.

من جهته، أوضح ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان أن قيمة الاستثمارات في صناعة الدواجن المليار ونصف المليار دينار، وتشغل هذه المصانع ما يقارب الـ (30) الف عامل وعاملة، ويصدر سنويا ٢٥٠ مليون بيضه مائده و٢٥ مليون بيضه تفريخ لاحم ومليون بيضه تفريخ أمهات لاحم.

وأشار رئيس حملة صنع في الاردن الدكتور اياد ابوحلتم إلى ان الحملة ستعمل ضمن استراتيجيتها المستقبلية على ابراز مدى التطور الذي شهدته الصتاعة الوطنية من خلال التركيز على الممتجات ذات ابموتصفات العالية والتي حققت رواجا في السوق المحلي واسواق التصدير.

وبين مدير عام شركة الجزيرة الزراعية المهندس عبدالناصر الحسيني أن المصنع يعتبر مؤسسة متكاملة في انتاج الدواجن ابتداء من مزارع دجاج الامهات، الغقاسات، مزارع دجاج اللاحم، مصانع الاعلاف ومسلخ دواجن وصولا الى المختبر المركزي لمتابعة جميع عينات الانتاج.

واضاف الحسيني ان المصنع يشغّل 1250 موظفا وعاملا تحت اشراف مجموعة من الاطباء البيطريين والمهندسين اازراعيين، موضحا ان الشركة حاصلة على شهادة الايزو والهسب وشهادة الافتاء العام للذبح الحلال.