الجغبير: برنامج الحماية الحكومي خطوة ممكنة لتدعيم القطاعات المتضررة

عمان-الغد ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إعلان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن برنامج الحماية بقيمة 320 مليون دينار لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

واعتبر الجغبير في البيان الصحافي، ان هذا البرنامج خطوة ممكنة للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وذلك نحو تدعيم وتخفيف حدة أثر الأزمة عليها.

وأضاف ان وزير العمل الدكتور معن القطامين يعمل بتشاركية مع كافة القطاعات، خصوصا المتضررة بشكل كبير من جائحة كورونا، الامر الذي يمكنه من اصدار قرارات تواكب أوضاع تلك القطاعات.

وأشاد بالنهج الحكومي القائم على تمكين القطاع الخاص في ظل هذه الأزمة، منوها الى ان هذا النوع من البرامج يقي القطاعات من إغلاق منشآتها ويحد من صعوبة أوضاعها الماليّة.

ولفت الى ان البرنامج الأخير محاولة جيدة لترتيب أوضاع القطاعات من جديد لتفادي صعوبة الأوضاع نتيجة الجائحة.

وشدد المهندس الجغبير على أهمية ان تراقب الحكومة كافة القطاعات لتدعيم أوضاعها والحيلولة دون حدوث أي إغلاقات في منشآتها.