الجغبير: تشغيل 40%؜ من العمالة في القطاعات الصناعية قرار حيوي يخدم القطاع المحلي والتصدير



عمّان – الغد-اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان السماح لباقي القطاعات الصناعية للعمل في مصانعها وبنسبة 40 بالمئة من العاملين فيها، قرار حيوي يخدم القطاع محليا ويوفر فرصة كبيرة للتصدير.

وقال المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره ان قرار إعادة التشغيل يخفف الأعباء التي قد تترتب على القطاع الصناعي وعلى الحكومة في آن واحد من حيث أجور العاملين وتوفير السلع.

ونوه الى المنشآت الصناعية التي تم تشغيلها طبقت اعلى اجراءات الصحة والسلامة المهنية منعا لانتقال اي عدوى الى داخل تلك المنشآت.

وشدد على المتابعة الحثيثة من مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن لإعادة تشغيل القطاع الصناعي بكامل منشآته في اقرب وقت.

ويشار الى ان وزير الصناعة والتجارة اعلن اليوم ان القطاع الصناعي سيستمر بالعمل والتصدير من خلال القطاعات الصناعية التي سيتم فتحها شريطة مراعاة الصحة والسلامة العامة.