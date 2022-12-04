الجغبير: زيارة الملك للجزائر مسار اقتصاديّ وتجاريّ هام بين البلدين

أكّد رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان المهندس فتحي الجغبير، أنّ زيارة جلالة الملك عبداللّه الثاني ابن الحسين إلى الجزائر تعدّ فرصة كبيرة ومسار اقتصاديّ وتجاريّ أمام القطاع الخاصّ الوطنيّ.

وقال المهندس الجغبير، في تصريح صحفيّ، إنّ جلالة الملك يمهّد الطريق دائماً أمام القطاع الخاصّ للاستفادة من الفرص الاقتصاديّة في دول العالم، بالإضافة لترويج الفرص الاستثماريّة والقدرات الإنتاجيّة للمملكة.

ودعا الجغبير الحكومة والقطاع الخاصّ سويا لترجمة الزيارة الملكيّة إلى الجزائر على أرض الواقع من خلال عقد شراكات تجاريّة تساهم برفع وتيرة الإنتاج وحجم الصادرات والتبادل التجاريّ بشكل عامّ.

ولفت إلى أنّ غرفة صناعة الأردنّ شاركت في العديد من المعارض والمؤتمرات الاقتصاديّة في الجزائر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصاديّ بين البلدين.

وأكّد الجغبير على أنّ القطاع الصناعيّ يملك قدرة تنافسيّة عالية وجاهزية لزيادة حجم الصادرات إلى الجزائر، مشدّداً على أهمّيّة السوق الجزائريّة من حيث حجمه بالإضافة لموقعه الجغرافيّ والّذي يساهم في إبرام صفقات للدول المجاورة له.

وشدّد الجغبير على أنّ هذه الزيارة ذات أهمّيّة كبيرة وذلك لتفعيل الشراكات بين البلدين خاصّة بعد انتهاء جائحة كورونا وإعادة المسارات إلى نصابها الطبيعيّ.