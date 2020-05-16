الجغبير: فلسطين أيقونة الحرية وتصريحات الملك جاءت في وقت حاسم ومفصلي



عمّان -أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن فلسطين ستبقى عربية وأرض مباركة مهما حاول الأنجاس الصهاينه تدنيسها.

ووصف المهندس الجغبير، فلسطين بأنها أيقونة الحرية وبيت الديانات السماوية وأرض الطهر والعفاف.

وشدد الجغبير على أن الأردنيين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سيبقون الملاذ الأمان للأشقاء الفلسطينيين، إذ أن الأردن وفلسطين هما جسمين لا يمكن فصلهما.

وأكد وقوف الأردنيين خلف توجهات جلالة الملك، مشددا على ان التصريحات الأخيرة للملك جاءت في وقت حاسم ومفصلي.

وقال ان الأردن سيبقى السيف الحاد في وجه الصهاينة المحتلين، اذ ان الأردنيين بقيادة الملك يبذلون غالي والنفيس لحماية الأرض الفلسطينية.

وأشار المهندس الجغبير إلى أن الظلم لن يستمر مهما طالت الأيام والحق سيعود لأصحابه مهما حاول المغتصب إسكات حناجر المطالبين، وستبقى مآذن القدس تعلو بذكر الله.

وزاد أن الأشقاء الفلسطينيين هم خط الدفاع الأول ضد الغطرسة الإسرائيلية، داعيا الله عزوجل أن يحمي الشقيقة فلسطين وأهلها من شر الأنجاس المناكيد.