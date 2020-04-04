الجغبير: قرارات البنك المركزي خطوات وقائية وإجراءات فعّالة

عمان- الغد- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان قرارات البنك المركزي الأخيرة حول توفير التسهيلات للقطاعات تعتبر خطوات وقائية لارتدادات أزمة “كورونا” وإجراءات فعّالة لتدعيم صمود الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس الجغبير، في بيان أصدره اليوم، ان البنك المركزي يقوم بقراءة المشهد بدقة تحسباً لأي تطورات قد تظهر بسبب تداعيات أزمة ‘كورونا’، مشددا على ان السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك تدل على القيادة السليمة للسياسة النقدية في المملكة.

وثمن جهود البنك المركزي في الحفاظ على دعم بيئة الأعمال في الأردن وعدم توقفها وسط المحافظة على تماسك الجهاز المصرفي.

ودلل المهندس الجغبير في حديثه على حجم الاحتياطات الآمن من العملات الصعبة في ظل ما يحدث في العالم من حالة الإغلاق الكامل.

وشدد على أهمية تقدير جهود البنك المركزي ودعم خطواته البناءة التي تخدم الوطن والحفاظ على استدامة العمل الاقتصادي.

ويشار الى ان البنك المركزي اتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على أداء الاقتصاد المحلي.