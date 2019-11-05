الجغبير: قرار شركة مصانع الإسمنت بتخفيض أعداد عامليها خطوة إصلاحية

عمان- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ان قرار مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية بتخفيض أعداد عامليها، يعتبر خطوة إصلاحيّة بهدف الحفاظ على ديمومة عملها الشركة والحيلولة دون اغلاقها.

وقال المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان في بيان صحافي أمس الثلاثاء إن الشركة أظهرت حسن نيتها وتمسكها الواضح بإعطاء عامليها مكافآت مالية مجزية بالإضافة الى منفعة التأمين الصحي. وأضاف ان قرار الشركة بتخفيض عدد عامليها والذين يزيدون على حاجتها التشغيلية يمكّنها من تصحيح مسارها الاستثماري، مشددا على ان تصحيح الوضع المالي لاي شركة يساعدها على إعادة النهوض مجدداً والدخول بشكل اقوى في معادلة المنافسة بالأسواق وذلك عبر تقييم قدراتها المالية بشكل أكثر دقة. ودعا وزارة العمل الى النظر للشركات المتعثرة في المملكة والاطلاع على واقعها المالي ومساعدتها للوصول الى صيغ توافقية مع موظفيها تجنبا لأغلاقها ومنعا من ارتفاع نسبة تعثرها أو خروجها بشكل نهائي من السوق المحلية. وشدد المهندس الجغبير على تمكسه بحقوق العاملين أولا في أي شركة أو جهة بالاردن، ” وانه لا يمكن باي شكل من الأشكال السماح بتعريض مصالح الموظفين للخطر او الأضرار بقوت عيشهم”، داعيا الشركات المضطرة لأنهاء عقود موظفيها بالمملكة الى انصافهم من خلال الوصول الى صيغ توافقية.-(بترا)