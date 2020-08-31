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الجغبير: “كفانا إغلاقات” والمستشفيات الميدانية أقل كلفة

منذ 38 دقيقة
المهندس فتحي الجغبير ( ارشيفية )

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عمان- الغد- دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الحكومة الى الابتعاد عن نهج الإغلاقات المتبع من حيث حظر أيام الجمعة وإغلاق المطار وإغلاق المناطق التي تسجل إصابات بفايروس كورونا.
وشدد الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان الحكومة والقطاع الخاص يتحملان كُلفا وخسائر كبيرة بسبب الإغلاقات، مؤكدا على أهمية تحويل هذه الكلف والخسائر الى فرص وتحديات، متسائلا هل فكرت الحكومة باعتماد نهج المستشفيات الميدانية بدلا عن الإغلاقات أو العزل.
وأشار الى ان كلفة توزيع مستشفيات ميدانية على المناطق المصابة قد تكون افضل واقل بكثير من الخسائر الناتجة عن الإغلاقات، مشددا: “كفانا إغلاقات ولا بد من التعايش”.
وحول العودة الى المدارس وعمل المقاصف فيها، دعا الجغبير الحكومة الى ايجاد آلية لضمان ان تكون معظم مشتريات هذه المقاصف من الصتاعات الوطنية، موضحا ان اغلب الصناعات الوطنية الغذائية تعتمد بشكل جيد على البيع لدى المقاصف المدرسية.

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