الجغبير يؤكد أهمية السوق السعودية للصادرات الصناعية الاردنية

عمان- الغد-أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اهمية السوق السعودية للصادرات الصناعية الاردنية، مشيرا الى ان حجم الصادرات الأردنية الى السعودية يتجاوز الـ 505 ملايين دينار سنويا.

واضاف الجغبير خلال افتتاحه ورشة تعريفية باجراءات التسجيل والتصدير الى المملكة العربية السعودية من خلال منصة سابر الالكترونية، بحضور كثيف من الصناعيين الأردنيين، أن الاسبوع الحالي سيشهد عقد اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة في الرياض، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، وسيكون القطاع الصناعي ممثلا في هذه الاجتماعات، حيث سيتم بحث جميع القضايا والمعيقات التي تواجه الصناعيين الأردنيين على طاولة الحوار مع المسؤولين في الشقيقة السعودية.

من جهته، اوضح مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أن الغرفة سعت الى تثبيت اعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية كإحدى جهات المطابقة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتخويلها بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات الأردنية. ودعا الحسامي المصدرين الذين انطبقت على منتجاتهم الزامية التسجيل والتصدير عن طريق المنصة، المباشرة بمراجعة مديرية المطابقة في مؤسسة المواصفات والمقاييس للبدء في الإجراءات ودون تأخير.

من جهتها اشارت مدير مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس المهندسة تمارا القطارنة، أن منصة سابر، هي منصة الكترونية سعودية تتيح للمصدر الى السوق السعودي اصدار شهادات المطابقة المطلوبة للارسالية الكترونيا، وهي تعتبر الزامية للمنتجات التالية: لعب الاطفال، الاجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، زيوت التزييت، المنظفات، الدهانات والورنيشات، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية، المصاعد الكهربائية، قطع غيار السيارات والبطاريات الكهربائية، المنتجات النسيجية والاحذية والجلود وانظمة الطاقة الشمسية، فيما سيتم اضافة المزيد من المنتجات في بداية العام القادم 2020.

واستعرض كادر المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الاجراءات اللازمة للحصول على شهادة المطابقة من المؤسسة للراغبين بالتسجيل عبر منصة سابر، حيث جرى نقاش موسع حول هذه الاجراءات.