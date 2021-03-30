الجغبير يدعو الحكومة لتمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل

عمان- الغد- دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الحكومة لتمديد فترة تمديد اقرارات ضريبة الدخل والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي.

وقال الجغبير في تصريح صحافي، ان تمديد الاقرارات امر مهم للغاية لتمكين الشركات والمنشات على وجه الخصوص من التقديم دون تحميلهم غرامات، خاصة وان الشركات تعاني أوضاع مالية صعبة جراء جائحة كورونا.

وشدد على ان الحكومة يجب ان تراعي بعديم تحميل المكلفين بغرامات واعباء مالية نتيجة التاخر في تقديم اقرارات ضريبة الدخل.

ولفت الى ان تمديد فترة التقديم يساهم في قدرة المكلفين على ضبط سجلاتهم المالية بشكل اكثر دقة دون وجود أي خلل ضريبي قد يتسبب بغرامات مستقبلية تزيد من الأعباء المالية.