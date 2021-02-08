الجغبير يشيد بقرارات الحكومة الهادفة لاستدامة العمل في مختلف القطاعات الاقتصاديّة

عمان- الغد- اكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على اهمية حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهدف استدامة العمل في مختلف القطاعات الاقتصاديّة.

واشاد المهندس الجغبير في البيان الذي اصدره اليوم، بدور رئيس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة بدعم استمرار العجلة الانتاجية في المملكة.

ولفت الى قرار منح الصناعات الوطنيّة افضلية سعرية بنسبة 20 بالمئة بدلا عن 15 بالمئة لغايات الاحالة فقط فيما يتعلق بالعطاءات الحكوميّة الخاصة باللوازم والشراء، يعتبر ميزة اضافية لزيادة تنافسية المنتج الوطني.

ودعا الى دعم المنتج الوطني في ظل جائحة كورونا، معتبرا ان المنتج الوطني يوازن الكفة السعرية في الاسواق امام المنتج المستورد.

وقال ان الصناعة الوطنيّة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني واحدى محركات النمو الاقتصادي.