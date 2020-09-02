الجغبير يطالب الحكومة بالتراجع عن فرض حالة الحظر الكلي الجمعة

عمان-الغد- طالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الحكومة بالتراجع عن قرارها بفرض حظر تجوال شامل في محافظتي عمان والزرقاء يوم الجمعة.

وقال المهندس الجغبير، في البيان الذي أصدره اليوم، ان فرض حالة من الحظر الشامل يتسبب في تكبيد العديد من الأنشطة الاقتصاديّة لخسائر كبيرة، مشددا على ان تكرار امر حظر التجوال لم يعد قبولا.

ودعا الحكومة للتفكير خارج نطاق حظر التجوال وإيجاد حلول واليات أخرى.

ولفت الى ان الإعلان عن حظر التجوال يتسبب بحالة من الارباك الشديد، في حين ان تطبيقه يخلف خسائر بالملايين.

وقال الجغبير: “لن يستطيع لا الصانع ولا حتى التاجر تحمل المزيد من الخسائر’، مؤكدا ان على الحكومة التفكير في دعم القطاعات الإنتاجية لا زيادة الخسائر عليها”.