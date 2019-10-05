الجغبير: 519 مليون دينار الاستثمارات في “الصناعات الهندسية”

عمان- الغد- اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن قطاع الصناعات الهندسيّة يعتبر أحد أكبر القطاعات الصناعيّة في الأردن، حيث يعد ثالث قطاع من حيث مجموع الصادرات الصناعيّة والتي بلغت في العام 2018 ما قيمته 519.3 مليون دينار أردني مقارنة بـ 438 مليون دينار في العام 2017 بنمو نسبته 18.6%.

وبين الجغبير، خلال افتتاحه لمشروع التوسعة في الشركة المسعودية للصناعات الكهربائية اليوم السبت، أن القطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تحتل قطاعاته الفرعية المراتب الأولى من حيث توزيع الاستثمارات الأجنبيّة على مختلف القطاعات الفرعيّة للقطاع الصناعيّ.

واضاف الجغبير أن مجموع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الهندسية يبلغ 6098 منشأة برأسمال يبلغ 1425.9 مليون دينار أردني، فيما تشغل هذه المنشآت حوالي 46 الف عامل وعاملة.

وأوضح الجغبير أن هذا القطاع يتداخل بشكل كبير مع الصناعات الأخرى، الأمر الذي يكسبه أهمية متزايدة حيث يشكل قاعدة خدماتية للقطاعات الأخرى من خلال توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار وتطوير خطوط الإنتاج وتحديث تكنولوجيات الإنتاج، كما أن القيمة المضافة له تعد من الأعلى نسبيا مقارنة بالقطاعات الأخرى، مما يجعله أحد أهم القطاعات الصناعية في الأردن.

من جهته، أوضح رئيس مجلس ادارة مصنع شركة المسعودية للصناعات الكهربائية، المهندس مازن ابوجبارة، أن الشركة تعمل وفق خطط إداريّة مدروسة وتطبق أفضل معايير إدارة الإنتاج والالتزام بشهادات الجودة والنوعيّة، حيث تمكنت من الاستحواذ على 40% من السوق المحليّة الأردنيّة، وذلك خلال فترة عملها القصيرة في المملكة ولا تتجاوز 3 سنوات، فيما تشغل الشركة 45 عاملا كلهم اردنيون.

واشار أبوجبارة أن شركة المسعودية هي صاحبة الاختصاص في مجال تصّنيع أنظمة الكابلات والحماية من الصواعق وتركيب الألواح الشمسيّة الشركة، وتملّك خبرة تقارب 30 عاما من الشركات القليلة أو النادرة التي تعمل في السوق المحلية بهذا الاختصاص، وعلى النقيض من ذلك فإن المنافس لمنتجها في السوق هي البضاعة المستوردة التي لا يوجد لها مواصفة قياسية في الأردن، موضحا ان مساحة المصنع تبلغ 10 الاف متر مربع كمناطق إنتاج، بينما تبلغ مساحة التخزين 5 الاف متر مربع.