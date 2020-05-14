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الجلاد: الاختبار التجريبي لطلبة التوجيهي مهم لاستكمال متطلبات النجاح المدرسي

منذ 16 دقيقة
طلبة يؤدون أحد امتحانات التوجيهي في دورة سابقة
طلبة يؤدون أحد امتحانات التوجيهي في دورة سابقة

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عمان- الغد- واصل طلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي)، التقدم للاختبار التجريبي التي تجريه وزارة التربية والتعليم عبر منصة درسك وبدأ يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى 21 ايار (مايو) الحالي.

ويبدأ الدخول للمنصة لتأدية الاختبار الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة من خلال جلسات بواقع ساعتين للجلسة الواحدة.

ويتقدم الطلبة في جميع الفروع للاختبار اليوم حسب البرنامج المعلن، في مبحثي اللغة العربية والتربية الاسلامية.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ، تأكيد الوزارة على اهمية
تقدم جميع الطلبة للاختبار باعتباره مهم جدا لاستكمال متطلبات النجاح المدرسي للتقدم للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية المقبل.

وقال الجلاد، ان الاختبار يعد كذلك فرصة للطلبة لتقييم تعلمهم ذاتيا، وتعريفهم على نمط قريب من اسئلة الامتحان العام.

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