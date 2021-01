الجليد يجبر أتلتيكو مدريد على التدرب داخل صالة الألعاب الرياضية

مدريد – أجبرت طبقة من الجليد غطت ملاعب المدينة الرياضية لنادي أتليتكو ​​مدريد على نقل تدريبات الفريق الجمعة إلى صالة الألعاب الرياضية، وذلك عشية مواجهة أثلتيك بلباو على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

We're exercising in the gym this morning 😬❄️

🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #AtletiAthletic pic.twitter.com/mJejVdmsMN

— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 8, 2021