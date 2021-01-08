الجليد يجبر أتلتيكو مدريد على التدرب داخل صالة الألعاب الرياضية

مدريد – أجبرت طبقة من الجليد غطت ملاعب المدينة الرياضية لنادي أتليتكو ​​مدريد على نقل تدريبات الفريق الجمعة إلى صالة الألعاب الرياضية، وذلك عشية مواجهة أثلتيك بلباو على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وينتظر مدرب الأتلتي، الأرجنتيني دييجو سيميوني تطور حالة خوسيه ماريا خيمينيز، الذي تعرض لضربة في الكاحل يوم الأربعاء الماضي في الدقائق الأولى من مواجهة كورنيلا التي انتهت بإقصاء الأتلتي من كأس ملك إسبانيا.

ونفس الشيء بالنسبة للبرتغالي جواو فيليكس، الذي يشعر بآلام في الكاحل أيضا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يواصل سيميوني استبعاد المكسيكي هيكتور هيريرا، الذي غاب عن آخر ست مباريات رسمية بسبب إصابة عضلية تعرض لها في ديربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد.

وفي المقابل، سيستعيد مدرب الروخيبلانكوس لاعبه كيران تريبييه، الذي عُلقت عقوبة إيقافه مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحين الانتهاء من النظر في طعن النادي المدريدي. – (إفي)