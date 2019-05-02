الجليس: لا يوجد أدوية مقلدة في الأردن

عمان- الغد- نفى ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس وجود صناعة أدوية محلية أو مستورة مزورة يتم تداولها في السوق المحلية.

وقال الجليس في بيان صحافي اليوم، إن السوق المحلية يخلو من وجود منتجات دواء مقلدة، مؤكداً أن الصناعة الوطنية في مجال الدواء محط فخر واعتزاز وتتمتع بجودة عالية.

وأوضح أن الإجراءات الرقابية والفحوصات المخبرية التي تقوم بها مؤسسة الغذاء والدواء على جميع المنتجات المستوردة والمنتج محلية تعتبر حصيفة وشديد ولا يتم التهاون مع أي منتجات مخالفة من شأنها أن تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وبين الجليس أن ما تم تداوله حول وجود أدوية مقلدة غير دقيق مبينا ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت بضبط عمليات تزويد من قبل الأشخاص لمنتجات مكملات غذائية وتم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقه.

وكانت كوادر التفتيش التابعة للمؤسسة العام للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة بضبط أحد الأشخاص بحوزته أغلفة لفيتامينات ومكملات غذائية بالإضافة إلى ضبط كميات من الفيتامينات موجودة في مخزن منفصل منتهية الصلاحية يعود لنفس صاحب العلاقة وقامت المؤسسة والإدارة الملكية بإغلاق المخزن وإحالة صاحب العلاقة الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حسب الأصول.

وبينت المؤسسة أن عمليات ضبط مثل هذه المواد وغيرها وإتلافها هو نهج عمل مستمر تقوم به المؤسسة دوريا كجزء اساسي من دورها الرقابي .