الجليل على اعتاب الصعود لدوري المحترفين

إربد – الغد – بات فريق الجليل الكروي على اعتاب الصعود لدوري المحترفين للمرة الثالثة في تاريخه وذلك عقب قرار الاتحاد القاضي بتخسير فريقي بلعما واتحاد الرمثا ومنح الجليل نقاط المباراتين ليستعيد الجليل ٥ نقاط ليرتفع رصيده الى ٢٥ ويعتلي صدارة ترتيب دوري اندية الدرجة الاولى بفارق ٣ نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق ذات راس.



وكان نادي الجليل استئناف القرار الصادر عن اللجنة التأديبية باتحاد كرة القدم والقاضي برد اعتراضيه على مباراة فريقه امام اتحاد الرمثا والتي جرت بتاريخ 16-12-2020.

ومباراته الاخرى امام نادي بلعما والتي جرت بتاريخ 7-1-2021 وذك ضمن مباريات دوري اندية الدرجة الاولى لكرة القدم للموسم الكروي الحالي .



وكان الجليل قد اعترض على تجاوز الفريقين بالمباراتين بالعدد المسموح به في الكشف الرسمي للمباراة وهو 20 لاعبا من الفريق الاول و٣ لاعبين من الفئات العمرية.