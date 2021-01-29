الجليل والبقعة.. احتفالات مقننة بالصعود وتحضيرات لقادم مثير

محمد عمّار

عمان – حسم الأمر اخيرا في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما سارت الأمور على سلم بياني تصاعدي من الإثارة والندية بين 6 فرق تنافست للصعود لدوري المحترفين، وتقلص عدد المتنافسين إلى ثلاثة في الجولة الأخيرة، بعد أن ضمن الجليل البطاقة الأولى.

وبقيت الأمور معلقة حتى صافرة نهاية المباريات الثلاث المتعلقة بالصعود، فكان البقعة يحسم مواجهته مع مغير السرحان، فيما تعثر ذات راس بالتعادل أمام البطل الجليل، ليخطف البقعة البطاقة الثانية عن جدارة واستحقاق.

والمتابع للمباريات الحاسمة، شاهد من خلال بث المباريات على موقع الاتحاد، على ان كافة المباريات بشوطيها، انطلقت بصافرة واحدة، ليحسم الشك باليقين في مسألة التلاعب بالنتائج.

الجليل.. خطوات مبشرة

وأكد رئيس نادي الجليل غازي الحمايدة، أن الترتيبات مع مجلس الإدارة قبيل انطلاق الدوري، أتت لتفعيل دوري النادي في المجتمع المحلي، والبحث عن مقعد بدوري المحترفين للموسم المقبل، ورغم جائحة كورونا التي عرقلت مسيرة الفريق في البداية، بقي الإصرار على حاله، وزاد ذلك من عزيمة الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وإرادة كبيرة لبلوغ الهدف المنشود، وهو الصعود لدوري المحترفين.

ومع انطلاقة الدوري بقي الفريق واثق الخطى، وتصدر الترتيب لأسبوعين، بيد أن كافة الفرق باتت تتنافس بشراسة لأجل الهدف ذاته، وساهم العمل الإداري الناجح في الفريق في استعادة 5 نقاط، إثر تعادل الفريق أمام اتحاد الرمثا والخسارة أمام بلعما 1-2، فكان اللجوء لاتحاد كرة القدم لإنصاف النادي، وهو ما تحقق بإعادة الحق لأصحابه، بعد مخالفة ناديي اتحاد الرمثا وبلعما للوائح كشوفات اللاعبين.

وجاءت المباراة قبل الأخيرة أمام السرحان بمثابة تتويج لجهود كبيرة ومضنية في طريق الفريق المليء بالأشواك، ليخطف أولى بطاقتي دوري المحترفين، ولم يدر بخلد أحد أن يتم التعاطي مع المباراة الأخيرة أمام الأشقاء في ذات راس بعيدا عن أي حسابات، بيد أن الفريق لعب بروح قتالية، ورغم تأخره مبكرا، عاد سريعا وسجل التعادل، وواصل ضغطه وكانت له العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز، ليقدم مثالا صريحا على عدالة الفرص، فكان الصعود هو ثمار نتاج عمل مؤسسي حظي باعجاب الجميع.

وعن الخطوط المستقبلية قال الحمايدة: “نسعى مبكرا لترتيب الأوراق من خلال جلسات حوارية مع الجهاز الفني والإداري، لتعزيز حضور الفريق بدوري الكبار من خلال المشاركة ببطولة درع الاتحاد، في حال قيامه، وان تعذر ذلك، فان الجهاز الفني سيعمل على إقامة معسكر داخلي قوي بحضور اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم في القريب العاجل لتمتين صفوف الفريق، والبحث عن تواجد فعلي بدوري المحترفين للموسم المقبل، والتأسيس الحقيقي للبقاء بالدوري ووضع خطة استراتيجية للبناء على أبناء النادي، من خلال تفعيل عمل أكاديمية للواعدين وباشراف متخصصين بالفئات العمرية لرفد الفريق الأول بالعديد من المواهب التي تزخر بها إربد”.

وختم الحمايدة: “سيكون هناك حفل لتكريم الفريق في القريب العاجل ضمن الضوابط المتعارف عليها بخصوص “كوفيد 19″، وسيتم الاستئناس بآراء كافة المعنيين بالارتقاء بالفريق، والعمل بروح الفريق الواحد، ليواصل النادي مسيرته بين أندية الكبار في الوطن”.

علاونة.. رهن الاشارة

إلى ذلك، نوه المدير الفني لفريق الجليل حسين علاونة، إلى أن عقده مع النادي انتهى مع نهاية آخر مباراة، وانه رهن الإشارة أمام مجلس إدارة النادي الذي سيجتمع اليوم لمناقشة الأمور، تاركا الفسحة أمام مجلس الإدارة لتجديد العقد أو البحث عن مدرب آخر.

وأضاف العلاونة، أنه اجتهد مع الفريق قبل انطلاقة الموسم، وعمل على تحديث صفوف الفريق والاستعانة بالعديد من الوجوه القادرة على صياغة مفردات الفوز، ويكفي الفريق فخرا انه خرج من الدوري دون أية خسارة، وتصدر الدوري في عدة مراحل، وتابع أن الفريق لديه جهاز إداري واثق بعمله، ونجح بكل اقتدار باستعادة 5 نقاط لمصلحته جراء أخطاء إدارية من فريقين منافسين له على بطاقتي الصعود.

وختم علاونة بأنه لن يتأخر في العودة للتدريب في حال رغبة النادي استمراره مع الفريق، مشيرا إلى انه في حال التجديد سيتم البحث عن لاعبين محترفين يقودون سفينة الفريق إلى شاطئ الأمان، ولن يكون الفريق في العام المقبل ضمن النصف العلوي لترتيب دوري المحترفين.

عشا.. البحث عن الأفضل

من ناحيته، أشار رئيس نادي البقعة بالإنابة موسى عشا، إلى أن مجلس إدارة النادي، سيعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة على إنهاء كافة القضايا المالية المتعلقة باللاعبين المحترفين السابقين، علما بأن بعضها تم الانتهاء منها فعليا، والبقية سيتم تصفيتها، ليكون الفريق حاضرا بقوة في عالم دوري المحترفين.

وأضاف عشا: “عملنا منذ انطلاقة الدوري للتعاقد مع جهاز فني خبير ساهم من قبل بصعود أكثر من فريق لدوري المحترفين، فتم التعاقد مع الكابتن ابراهيم حلمي ومساعديه خالد يوسف وموسى الدبس إلى جانب خبير مدرب الحراس خالد عبدالفتاح، وبإشراف مدير الفريق خليل أبو السيد، وبذل مدير الناشط الرياضي أحمد جرار جهودا كبيرة لدعم الفريق معنويا”.

وتابع: “كانت كل مباراة بالنسبة للفريق بمثابة بطولة، وكانت الترتيبات التي تسبق المباراة بمثابة جرعات إضافية من الثقة، لإيصال الفريق معنويا إلى أعلة مستوى من التحضير المثالي للمباراة، وعمل الجهاز الفني من خلال اتصالات واجتماعات وتنسيقات، على بث روح الحماس لدى نجوم الفريق، وبالفعل صاغ نجوم الفريق مفردات التفوق، وبقي الأمل حتى الرمق الأخير في مباريات كانت أشبه بكرنفال مثير، استحق من خلاله البقعة للوصول للبطاقة الثانية والتي كانت صعبة، لكن بهمة ومعنويات الجميع وصلنا للهدف المنشود”.

حلمي.. القادم أفضل

المدير الفني لفريق البقعة الكابتن ابراهيم حلمي الذي سبق له الاشراف على عدة فرق مثل اليرموك والسلط ومعان، أشار إلى أنه سيعمل على الزج باللاعبين الذين شاركوا معه بدوري الأولى في منافسات بطولة درع الاتحاد، وفي حال إلغاء البطولة، فإنه سيعمل على ترتيب معسكر تدريبي محلي، يتم من خلاله إجراء العديد من المباريات القوية، والتي من شأنها وضع النقاط على الحروف بالنسبة للاعبين، ووضع مجلس إدارة النادي بصورة الحاجة لاشغال العديد من مراكز اللعب قبل المشاركات المقبلة، مؤكدا ان الفريق سيكون رقما صعبا في الموسم الجديد.

وأضاف حلمي، أن مدرب الفئات العمرية مصطفى شحادة، يعمل بقوة لتأهيل أكثر من لاعب وتصعيدهم للفريق الأول، لسد النقص الحاصل ببعض المراكز، وهو سيعمل مع شحادة خلال الفترة المقبلة على زيادة الجرعات التدريبية لوضع اللاعبين في مؤشر تنافسي كبير لضمان انضمام الأبرز للفريق الأول.

وعن المراكز التي أضحى بحاجة لتعزيزها، أكد حلمي أنه سيجتمع مع الجهاز الفني من أجل تقديم تحليل واقعي رقمي لمسيرة الفريق بدوري الأولى، والبحث في المشاركات المقبلة، على أن يكون هناك دراسة واقعية للمراكز التي يكون الفريق بحاجة لهما، تمهيدا لاجراء التعاقدات المناسبة لكل مركز، وحسب الرؤية الفنية لكل لاعب.